“El Alzheimer es un problema social, sanitario y económico”: Mallorca pone el foco en el impacto de la enfermedad

El Día Mundial del Alzheimer reivindica este lunes una mayor visibilidad para una enfermedad que afecta a pacientes y familias y que, según los especialistas, todavía está demasiado normalizada como parte del envejecimiento. Por ello, la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de Palma AFAPAM, que fue Premio Onda Cero Mallorca de la Salud, celebra este lunes en CaixaForum de Palma la jornada ‘Hablemos de Alzheimer’, con profesionales de la neurología y del ámbito social. Antes algunos de los organizadores pasan por los micrófonos de Onda Cero Mallorca.

Hablemos pues de la enfermedad... El Alzheimer no es únicamente un diagnóstico médico. Es también una realidad que afecta a la organización de las familias, a su economía y, especialmente, a su bienestar emocional. Así lo ha explicado en los micrófonos de Onda Cero Mallorca la doctora Ana María Espino Ibáñez, jefa del Servicio de Neurología del Hospital Son Llàtzer, que define la demencia como “un problema social, sanitario y económico”.

La especialista advierte, además, de que la enfermedad continúa en buena medida invisibilizada y normalizada. “La enfermedad, la demencia, es una enfermedad invisibilizada, normalizada”, señala Espino, que considera necesario romper la asociación automática entre envejecimiento y demencia.

Uno de los retos está precisamente en el diagnóstico precoz. Espino explica que los avances en biomarcadores permiten identificar casos que anteriormente podían pasar desapercibidos y recuerda que los tratamientos disponibles están dirigidos a determinados pacientes en fases tempranas. No son curativos, pero pueden contribuir a ralentizar la evolución de la enfermedad en pacientes seleccionados.

La prevención es otro de los grandes ejes. La especialista apunta a factores como la actividad física, una alimentación saludable, la actividad social y el control de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el colesterol o la obesidad. También señala la contaminación ambiental como uno de los factores que deben abordarse.

El cuidador también necesita ayuda

El impacto de la enfermedad se extiende especialmente a quienes acompañan a los pacientes. Antonia Alarcón, responsable de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de Palma y cuidadora, describe el desgaste emocional que puede generar el proceso: “Estás viendo a la persona, pero no la reconoces en su forma de actuar, de comportarse”.

Por eso, la doctora Espino insiste en que el paciente y el cuidador deben ser atendidos como un binomio. La información sobre los cuidados, las ayudas sociales y la coordinación entre atención primaria, hospital y servicios sociales son, a su juicio, fundamentales desde el momento del diagnóstico.

Jornada en la tarde de este lunes en CaixaForum Palma

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de Palma AFAPAM organiza este lunes la jornada ‘Hablemos de Alzheimer’, de 18.00 a 20.30 horas en CaixaForum Palma, en la plaza de Weyler, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Participarán la propia doctora Ana María Espino; Gloria Mas, coordinadora de Intervención y Capacitación del Área Social de la Fundación Pasqual Maragall; y Oliva Sanz, trabajadora social del Hospital Joan March, que abordará la importancia del acceso temprano a los recursos sociales y el acompañamiento a las familias.

La jornada pretende poner sobre la mesa tanto la evolución del diagnóstico y los tratamientos como una cuestión esencial para quienes reciben un diagnóstico: qué hacer y dónde acudir a partir de ese momento. Espino considera que se está produciendo “un momento de profundo cambio en el paradigma diagnóstico y terapéutico del Alzheimer”, aunque reclama que los avances médicos vayan acompañados de más recursos sociales.

Por su parte, Alarcón lanza una petición clara en este Día Mundial: “Me gustaría que haya mucha gente para hablar de Alzheimer, que hablemos más de Alzheimer, que se visibilice más”, y recuerda que la asociación ofrece apoyo emocional, cognitivo y psicológico a las familias, además de orientación para trámites como la solicitud de dependencia.