Rescatados 90 migrantes en cinco nuevas pateras llegadas a Baleares

Un total de 90 migrantes de origen magrebí han sido rescatados o interceptados en cinco nuevas llegadas de pateras registradas desde la tarde de este jueves en Cabrera, Mallorca y Formentera.

El primero de estos rescates tuvo lugar sobre las 19.40 horas, cuando fueron localizadas 17 personas a una milla al sur de Cabrera, en Mallorca, en una operación en la que participaron la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

Menos de una hora después, otras 16 personas fueron interceptadas en Cala Llombards, en el municipio mallorquín de Santanyí. Por la noche, hacia las 23.15 horas, fueron interceptados otros 18 migrantes, también de origen magrebí, en el Camí des Ram de Formentera.

Estas tres pateras con 51 ocupantes se suman a las otros cinco que fueron interceptadas durante la jornada en Formentera e Ibiza, con un total de 99 migrantes.

Ya este viernes, a las 4.35 horas de la madrugada, se ha producido un nuevo incidente migratorio con otras 18 personas que han sido localizadas en una embarcación a seis millas al sur de Formentera. La Guardia Civil, Salvamento Marítimo y un helicóptero Helimer de este organismo han intervenido en este aviso.

Poco después de las 6:00 horas han sido interceptadas 21 personas de origen magrebí, en tierra, en el Pilar de la Mola (Formentera), tras arribar a la isla en otra embarcación, la segunda de la jornada.

En lo que va de año han llegado al archipiélago 340 pateras con 6.248 inmigrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024.