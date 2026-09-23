El Consell de Mallorca confía en hacer efectiva la reducción de plazas turísticas antes de que termine la legislatura

El conseller insular de Turismo de Mallorca, Guillem Ginard, confía en que la reducción de plazas turísticas comprometida por el Consell de Mallorca pueda hacerse efectiva antes de que termine la actual legislatura, aunque finalmente no sea necesario modificar el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT).

En una entrevista en Onda Cero Mallorca con motivo de la Semana Mundial del Turismo, Ginard ha explicado que el PIAT es un instrumento que afecta tanto a la ordenación turística como a la territorial y que su modificación requiere una tramitación que puede prolongarse hasta tres años.

Por este motivo, el conseller ha defendido que el Consell está trabajando en otra vía para poder aplicar la reducción de plazas. “Decir que no se modificará el PIAT no quiere decir que no se hayan de reducir esas plazas”, ha señalado Ginard, que ha explicado que se trabaja en la recopilación de los datos necesarios para elaborar un estudio de capacidad de carga.

Según ha detallado en Onda Cero, este instrumento permitiría hacer efectiva la reducción de plazas a través de otro procedimiento. “Nuestra voluntad es esta y la del presidente, sobre todo, porque quiere cumplir la palabra dada”, ha afirmado.

Ginard ha recordado que el compromiso del Consell pasa por reducir aproximadamente unas 18.000 plazas, aunque ha precisado que nunca se ha establecido una cifra completamente cerrada.

Críticas a las previsiones de pasajeros de AENA

Durante la entrevista, el conseller insular de Turismo también se ha referido a las previsiones de AENA para los aeropuertos de Baleares, que contemplan alcanzar los 50 millones de pasajeros en las islas en 2031, con cerca de 36 millones en el aeropuerto de Palma.

Ginard considera que estas previsiones pueden entrar en contradicción con las políticas de contención turística que se están impulsando desde las instituciones baleares. “Aquí en Baleares se defienden algunas cosas, nos exigen una reducción de plazas, nos exigen que realmente hagamos una reducción efectiva de las plazas turísticas, pero ellos prevén un aumento de más de dos millones de pasajeros en el año 2031 en nuestros aeropuertos”, ha señalado.

El conseller ha reclamado “coherencia y responsabilidad” y ha advertido de que las decisiones que se toman sobre los aeropuertos tienen consecuencias directas sobre las islas.

“Si las instituciones de aquí, insulares y autonómicas, hacen unos esfuerzos muy importantes [...] pero desde Madrid hacen lo contrario, es imposible que lleguemos a ninguna parte”, ha afirmado.

Una temporada turística positiva

Ginard también ha hecho una valoración positiva de la temporada turística en Mallorca. Entre los aspectos que destaca está el alargamiento de la temporada, con un incremento de la planta hotelera abierta durante más meses del año.

El conseller ha defendido además que los datos recientes apuntan a una reducción de la oferta publicada de alquiler vacacional y a un descenso de algo más del 1% en el número de turistas registrado en julio respecto al mismo mes de los dos años anteriores, mientras que, según ha señalado, el gasto turístico ha aumentado.

En este sentido, ha defendido la apuesta por un turismo que genere más valor y ha situado la corresponsabilidad y el respeto por la cultura, el patrimonio y la forma de vida de Mallorca como elementos fundamentales del modelo turístico de futuro.

Ginard ha asegurado que el objetivo es que Mallorca pueda seguir siendo un destino atractivo sin perder aquello que la define. “Mallorca tiene un gran valor en sí mismo, paisajístico, incalculable”, ha afirmado, y ha defendido que el destino debe explicar “lo que somos sin cambiar absolutamente nada”.