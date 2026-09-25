Los hoteleros de Mallorca hacen un balance positivo de la temporada turística y prevén que, a falta de cerrar los datos definitivos, las cifras sean similares a las registradas el año pasado. El sector, no obstante, mantiene la preocupación por la situación geopolítica internacional y sus efectos sobre el turismo.

La vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María José Aguiló, ha asegurado este viernes que el verano ha dejado buenos resultados y confía también en un comportamiento positivo de los meses de septiembre y octubre. Aguiló ha constatado, además, un cambio en los hábitos de los turistas esta temporada, con estancias más cortas pero un mayor número de viajes. Una tendencia que, según los hoteleros, está modificando el comportamiento de la demanda.

Los hoteleros también confirman un incremento de los precios de los alojamientos, en un contexto marcado por la inestabilidad geopolítica derivada de la guerra en Oriente Medio. A esta situación se suma la situación económica de algunos de los principales mercados emisores, como Alemania. Según la FEHM, estos factores han favorecido un aumento de las reservas anticipadas. Pese a ello, María José Aguiló señala que los precios hoteleros se encuentran actualmente en un proceso de "estabilización".

Desde la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca destacan también el progresivo alargamiento de la temporada turística en la isla. En la actualidad, alrededor del 20% de los establecimientos hoteleros permanecen abiertos durante todo el año.

Además, la apertura de la planta hotelera se está produciendo de forma progresiva cada vez antes, especialmente durante los meses de febrero, marzo y abril, una tendencia que el sector considera consolidada y que contribuye a ampliar la actividad turística más allá de los meses tradicionalmente considerados de temporada alta.