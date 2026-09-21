Detenido por dejar a su hijo de cinco años solo en casa en Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por un delito de abandono de menor por dejar solo en casa a su hijo de cinco años, que salió a la calle llorando para ir a buscarle. El cuerpo ha explicado este lunes en un comunicado que durante el mediodía del sábado, una mujer alertó a la Policía de que había un niño de cinco años llorando solo en una calle del barrio de Son Gotleu.

Los agentes localizaron al menor, que dijo que al tener miedo porque estaba solo en casa, salió a la calle para buscar a sus padres. Entonces, la patrulla realizó varias gestiones para intentar encontrar a los progenitores. Más tarde, cuando el padre llegó, explicó que la madre del niño estaba trabajando y que él había salido a hacer la compra sin su hijo porque este "no quería ir con él".

Los agentes contactaron con la madre del niño, que estaba en su puesto de trabajo, para poder dejarlo a su cargo y procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de abandono de menor.