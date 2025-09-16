Las nuevas tecnologías pueden acercarnos a la sociedad, pero sobre todo no excluir a los mayores

El programa ‘Grans actius’ es una iniciativa puesta en marcha por el Govern, para ofrecer formación práctica en tecnología y digitalización para personas mayores de 55 años. Está disponible en más de 180 espacios de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

Es un curso gratuito impartido por profesores de la Universitat de les Illes Balears que permite a los mayores de 55 años conocer más de cerca el mundo digital, a usar herramientas para realizar trámites de formar segura y evitar así ciberestafas.

Layla Serra, directora de ‘Grans actius’ nos ha explicado en el programa especial Más de Uno Mallorca que este martes se ha realizado desde la Universitat de les Illes Balears, que “es un curso super adaptado para los mayores, sirve para poner en común situaciones que han vivido. No tienen que tener vergüenza en venir a pedir información sobre este curso, que impartidos en muchos municipios de las islas”.

Las nuevas tecnologías

Francisco Perales, profesor docente Investigador y coordinador del proyecto de desarrollo del Curs de Vida Digital, también nos ha acompañado en este programa especial desde la UIB. Perales asegura que “las TIC, las tecnologías de la información pueden servir para acercarnos a la vida real, pero también pueden excluir, y ese es el objetivo de este programa, ayudar a los mayores de 55 años a que no queden excluidas de la sociedad”.

Algo en lo que coincide otra de las invitadas, Isabel Monserrat, Profesora Titular de la Universidad de Derecho Penal de la UIB y miembro del equipo que ha desarrollado el curso ‘Grans actius’, que destaca que el curso también ayuda a perder el miedo.

“La exclusión no solo viene a veces de la sociedad, sino de la propia persona que tiene miedo a borrar algo, a hacer algo que no toca… La idea es que pierdan el miedo de forma guiada, con personas que les guíen, contenidos adaptados, y que se lancen a la piscina, pero de forma segura y protegida frente a los peligros”, asegura Isabel.

Las ciberestafas

Este curso de vida digital pone especial énfasis en la ciberseguridad, trabajando desde tres ámbitos, según nos explica la profesora Isabel Monserrat.

Por un lado hay un apartado dedicado a prevención “¿Cómo prevenir las ciberestafas?”. Otro de los módulos permite saber qué podemos hacer si hemos sido víctimas, y un tercero es para conocer las consecuencias de qué va a pasar cuándo el usuario denuncia, de cara al banco, a la policía…

La profesora y miembro del equipo que ha desarrollado el curso ‘Grans actius’ asegura que “Es un bloque de tres aspectos fundamentales, que creemos que son importantes para que ellos conozcan y a la hora de prevenir y reaccionar ante este tipo de conductas”.