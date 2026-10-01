La Nit del Turisme reconoce el talento, la innovación y la trayectoria del sector turístico balear.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha alentado al sector turístico de las islas a dar “un paso más allá” para avanzar hacia una mayor sostenibilidad y garantizar el bienestar de los residentes. Lo ha hecho durante la entrega de los Premios del Turismo 2026, celebrada este miércoles en la finca de Son Verí, en Marratxí, con motivo de la décima edición de la Nit del Turisme, organizada por la Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB).

Prohens ha defendido que la transformación del modelo turístico debe pasar por “crecer en valor y no en volumen” y ha asegurado que las islas han llegado a un límite en su capacidad de crecimiento. En este sentido, ha destacado medidas impulsadas por el Govern como la congelación de plazas turísticas, la prohibición de nuevos pisos turísticos, la lucha contra la oferta ilegal y el acuerdo alcanzado con las empresas de cruceros, además de la apuesta por la formación y el talento local.

Durante el acto, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha reivindicado el papel de los trabajadores del sector y ha señalado que el verdadero éxito turístico no debe medirse únicamente en cifras, sino también en la capacidad de generar convivencia y oportunidades para quienes viven y trabajan durante todo el año en Baleares. Por su parte, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha subrayado la necesidad de seguir avanzando en sostenibilidad y aprovechar las oportunidades que ofrecen la tecnología y la innovación.

Los Premios del Turismo 2026 han reconocido a personas, empresas e instituciones por su contribución a la innovación, la responsabilidad social, la trayectoria profesional, la generación de experiencias turísticas y la promoción de las islas. Entre los galardonados figuran el Consorcio de Turismo de Son Servera y Sant Llorenç des Cardassar y ATEIF en innovación; Magaluf for All y la Beca Royal Family Care en responsabilidad social; y Maribel Molinos y José Antonio Juan Torres como trabajadores destacados del sector.

La décima Nit del Turisme también ha distinguido a profesionales de larga trayectoria como Joan Gaspar Vallori, Antoni Torres Marí, Lázaro Alcaide, Juan Yern, Juan Luis Ruiz Collado, Josep Forteza-Rey y Dorita Latorre. Además, han recibido reconocimientos Astroturismo en Formentera y Vestige Collection por sus experiencias turísticas, mientras que la Asociación Hotelera de Palma, Carlos Martorell, Essentially Mallorca y Das Inselradio han sido reconocidos como embajadores de Baleares. El premio al talento joven ha recaído en el chef formenterense Joan Costa Ferrer.