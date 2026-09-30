Palma se sumará a las caceroladas por los decretos de vivienda y convocan una manifestación para este sábado

La cacerolada se enmarca en la jornada de protesta que ha convocado la Confederación de Sindicatos de Inquilinas a nivel estatal frente a las puertas de los distintos ayuntamientos.

En un comunicado, la organización por el derecho a la vivienda ha resaltado que, en solo seis días, la "fuerza de las calles" ha conseguido mover la posición del Gobierno hasta aprobar prácticamente "todas las medidas del 'decreto Maricarmen'".

Sin embargo, han reprochado al Ejecutivo central que haya decidido "dividirlo en dos decretos" para facilitar que los grupos parlamentarios puedan "tumbar la medida más estructural" como es la renovación automática de los contratos.

Por eso han advertido que es "clave" que miles de personas exijan este jueves, ante todos los ayuntamientos del Estado, que el Congreso de los Diputados convalide ambos decretos y que "ningún partido se atreva a traicionar" con un voto en contra el "clamor social expresado estos días en las calles".

Asimismo, el sindicato ha reconocido que es "consciente" que una norma de urgencia, como estos decretos, "no podrá revertir décadas de políticas que han convertido la vivienda en un negocio".

"Más allá del contenido de la norma, se ha abierto una ventana de oportunidad histórica para cambiar de una vez por todas las políticas de vivienda. Solo la movilización de miles y miles de personas que empujen hacia una huelga general por la vivienda puede conseguirlo", han apuntado.

En este sentido, el Sindicato de Inquilinas ha convocado manifestaciones este fin de semana del 3 y 4 de octubre en las grandes ciudades del Estado. Por ahora, ya hay 22 movilizaciones confirmadas en Madrid, València, Cádiz, Sevilla, Palma, Guadalajara, Girona, l'Hospitalet de Llobregat, Zaragoza, Donostia, Gasteiz, Iruñea, Huelva, Granada, Valladolid, Coruña, Toledo, Vigo, Bilbao, Logroño y Murcia.

De hecho, la manifestación de l'Hospitalet de Llobregat se había planteado inicialmente como un homenaje a Olga, la vecina que se quitó la vida después de un desahucio, por lo que ha solicitado que esto tiene que convertirse en "un clamor" porque "nadie tenga que vivir una situación similar".