Emergencias eleva a naranja la alerta por lluvias y tormentas en todo Baleares

LEER MÁS Cambio brusco del tiempo en Baleares a partir de este jueves: se esperan lluvias y tormentas

Emergencias 112 ha elevado a nivel naranja la alerta por lluvias y tormentas en todo Baleares, que hasta la tarde de este jueves seguía en nivel amarillo. Esto ha comportado la puesta en marcha del índice de gravedad uno (IG-1) del Plan Meteobal, según ha informado el servicio de emergencias en su cuenta de la red social X.

Además, permanecen activas las alertas amarillas por fenómenos costeros en todo el archipiélago y por rissagas en Mallorca. El Ayuntamiento de Palma, ante la previsión de lluvias intensas y tormentas, cerrará los parques de la Ribera, Can Terrers y Bellver a las 15.00 horas y el Paseo Marítimo a las 18.00 horas.

Todos estos espacios se mantendrán cerrados hasta que finalice la alerta y en función de las previsiones meteorológicas, ha informado el Consistorio en un comunicado. Esta situación también afectará al programa 'Patis Oberts', que se suspenderá.

La Policía Local de Palma ha pedido "máxima precaución" a la ciudadanía y ha instado a evitar zonas arboladas y puntos donde se puedan dar acumulaciones de agua. También ha recomendado comprobar los desagües y asegurar los objetos en balcones y terrazas.

El Ayuntamiento, por su parte, ha pedido "extremar" las medidas de precaución ante las previsibles fuertes rachas de viento y fenómenos costeros.