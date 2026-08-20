METEOROLOGÍA ADVERSA

Emergencias eleva a naranja la alerta por lluvias y tormentas en todo Baleares

El Ayuntamiento de Palma ha ordenado el cierre a partir de las 15.00 horas de tres parques de la ciudad, los de Bellver, la Ribera y Can Terrers por meteorología adversa. Cort también cerrará a partir de las 18.00 horas el Paseo Marítimo.

Europa Press

Illes Balears |

Una dana dejará este martes chubascos fuertes en norte y este peninsular y en Baleares/EFE/Quique García
Una dana dejará este martes chubascos fuertes en norte y este peninsular y en Baleares/ EFE/Quique García | EFE/Quique García

Emergencias 112 ha elevado a nivel naranja la alerta por lluvias y tormentas en todo Baleares, que hasta la tarde de este jueves seguía en nivel amarillo. Esto ha comportado la puesta en marcha del índice de gravedad uno (IG-1) del Plan Meteobal, según ha informado el servicio de emergencias en su cuenta de la red social X.

Además, permanecen activas las alertas amarillas por fenómenos costeros en todo el archipiélago y por rissagas en Mallorca. El Ayuntamiento de Palma, ante la previsión de lluvias intensas y tormentas, cerrará los parques de la Ribera, Can Terrers y Bellver a las 15.00 horas y el Paseo Marítimo a las 18.00 horas.

Todos estos espacios se mantendrán cerrados hasta que finalice la alerta y en función de las previsiones meteorológicas, ha informado el Consistorio en un comunicado. Esta situación también afectará al programa 'Patis Oberts', que se suspenderá.

La Policía Local de Palma ha pedido "máxima precaución" a la ciudadanía y ha instado a evitar zonas arboladas y puntos donde se puedan dar acumulaciones de agua. También ha recomendado comprobar los desagües y asegurar los objetos en balcones y terrazas.

El Ayuntamiento, por su parte, ha pedido "extremar" las medidas de precaución ante las previsibles fuertes rachas de viento y fenómenos costeros.

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