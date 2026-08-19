Cambio brusco del tiempo en Baleares a partir de este jueves: se esperan lluvias y tormentas

Emergencias 112 ha activado la alerta amarilla por tormentas, lluvias, fuerte viento y fenómenos costeros en todo Baleares. Además, según ha informado el servicio de emergencias en su cuenta de la red social X, Menorca también estará en alerta amarilla por rissagas.

Para este miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) solo mantiene activo el aviso amarillo por altas temperaturas en buena parte de Mallorca y en las Pitiusas, donde se podrán alcanzar máximas de 37 grados centígrados (ºC).

Para el jueves, sin embargo, a los avisos por altas temperaturas, de hasta 38ºC, se le sumarán otros por tormentas "fuertes o muy fuertes", rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora (km/h) y fenómenos costeros. En Menorca, la rissaga podrá dejar oscilaciones del nivel del mar de 0,7 metros.

El único aviso naranja, por calor, se dará en el norte y el nordeste de Mallorca, donde las tormentas y el viento irán acompañadas de temperaturas máximas de 39ºC.

El viernes, siempre de acuerdo con la previsión de la Aemet, se desactivarán los avisos por fenómenos costeros, rachas de viento y altas temperaturas, pero seguirán activos por tormentas, lluvias y rissagas.

RECOMENDACIONES DE EMERGENCIAS

Ante el viento, Emergencias recomiendan evitar muros de piedra, vallas publicitarias, postes de luz y torres de alta tensión; cerrar las puertas y ventanas de las casas; retirar macetas o cualquier objeto que pueda caer a la calle; y no transitar por parques o avenidas arboladas.

Frente a los fenómenos costeros, se recomienda no acceder a puntos del litoral afectados por oleaje ni a los paseos marítimos, espigones o acantilados; no practicar deportes náuticos; asegurar el amarre de las embarcaciones; y alertar al 112 en el caso de que alguna persona caiga al agua.

En caso de lluvias y tormentas, se recomienda adoptar medidas para impedir la entrada de agua en las casas, asegurando puertas y ventanas, y no dejar fuera objetos o muebles que el agua pueda arrastrar.

También aconsejan no bajar a las zonas inundables de los domicilios, como sótanos o garajes, y quedarse en las zonas altas, así como cerrar el interruptor general de la electricidad si se inunda la casa. En la carretera, la recomendación es moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por rutas principales.

Ante altas temperaturas, el 112 aconseja buscar la sombra, cubrirse la cabeza, vestir ropa ligera, beber mucha agua, comer ligero, cerrar las persianas y ventanas durante las horas de más calor y ponerse siempre protección solar. También recomienda evitar el ejercicio físico durante las horas de máxima insolación (entre las 12.00 y las 16.00 horas), evitar las bebidas alcohólicas y la cafeína, así como no dejar menores, personas mayores ni animales dentro del coche con las ventanas cerradas.