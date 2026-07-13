Efectivos de los Bomberos siguen trabajando en la extinción del incendio en la planta de residuos de Llucmajor.

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Efectivos de los Bomberos de Mallorca continúan trabajando en la extinción de un incendio en una planta de residuos en el municipio de Llucmajor. Durante toda la noche ha quedado una dotación de los bomberos y este lunes efectivos del parque de Llucmajor siguen con las tareas de extinción.

Cabe recordar que el aviso del incendio se recibió este domingo a las 16.15 horas, cuando los bomberos se desplazaron hasta el lugar para tratar de apagar las llamas. El fuego quedó este domingo controlado y los bomberos trabajan desde entonces para extinguirlo.

Han intervenido efectivos de los parques de Llucmajor, Calvià y Manacor, así como el helicóptero sa Milana, un sargento y un técnico. También han actuado medios terrestres del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) y del Ayuntamiento de Llucmajor.