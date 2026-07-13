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Bomberos de Inca y Sóller intervienen en el incendio en un hotel de Magaluf

Según informan los bomberos, el fuego se originó en la sexta planta de un hotel, al que se entraba por la octava planta

Europa Press

Palma |

Bomberos de Inca y Sóller intervienen en el incendio en un hotel de Magaluf.
Bomberos de Inca y Sóller intervienen en el incendio en un hotel de Magaluf. | Bombers de Mallorca

Bomberos de los parques de Inca y Sóller han intervenido este domingo a las 21.55 horas en un incendio originado en un hotel en Magaluf, en el término municipal de Calvià.

Según informan los bomberos, el fuego se originó en la sexta planta de un hotel, al que se entraba por la octava planta. Por tanto, el incendio se considera subterráneo.

Por prevención, los agentes desalojaron las plantas superiores, desde la sexta a la duodécima y confinaron de la planta quinta a las inferiores.

Ninguna habitación del hotel se ha visto afectada y el incendio, en el que también han trabajado los bomberos de Palma, está ya extinguido.

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