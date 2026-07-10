El Govern carga de nuevo contra Marlaska por la política migratoria y Galmés pide la activación de Frontex

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha vuelto a cargar contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska por la política migratoria nacional y la "falta de acción" ante una situación que "se va de las manos", mientras que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha pedido la activación de Frontex.

"Estamos muy cansados de reclamar acción al Gobierno de España que, desafortunadamente, no llega", ha dicho Costa en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, tras ser preguntado por la llegada de pateras a las Islas en las últimas horas. Además, ha remarcado que los servicios de atención de menores de los consells insulares están "desbordados" mientras, ha reprochado, el Ejecutivo central "mira hacia otro lado".

Así se ha expresado el portavoz el mismo día en que el el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha reclamado al Gobierno central que solicite la activación de Frontex ante las últimas pateras llegadas a Baleares. El representante insular ha lanzado esta reivindicación en declaraciones a los medios y ha indicado que llevan dos años con esta petición ante lo que ha denominado como una "crisis humanitaria sin precedentes" por la "llegada masiva" de migrantes. En ese sentido, ha alertado que el mar Mediterráneo se está convirtiendo en un "cementerio" y que Mallorca estaría recibiendo una llegada de migrantes "sin precedentes". Galmés ha achacado este fenómeno a que el Gobierno central "no atiende" a sus responsabilidades. Por este motivo, ha solicitado la activación de Frontex para que haga este "control de fronteras", que "no mueran más personas en el mar" y, sobre todo, que "no lleguen más migrantes" a las costas baleares.

El presidente del Consell ha recordado que ya se reunieron con el comisario de Interior y Migraciones, Magnus Bruner, para trasladarle esta situación y que se desplegara Frontex sobre el territorio de Baleares. La respuesta que les dio es que sus peticiones eran "comprensibles" pero la petición formal la debía cursar el Gobierno de España. Galmés ha resaltado la "sobreocupación" de un 1.000 por ciento en los centros de menores gestionados por el Consell de Mallorca, ya que cuando llegan tienen la "responsabilidad moral y legal" de atenderles. Sin embargo, ha mantenido que la institución insular "no tiene los recursos personales, económicos y técnicos" para atender con dignidad a estos menores y ha alegado que esto sería una responsabilidad del Gobierno central. Así, ha reprochado al Gobierno central que "no se preocupe" de esta realidad y ha alertado que, si no se detiene la llegada de personas, en pocos años "Baleares tendrá una situación similar a la de Canarias", porque ha sostenido que las Islas sería donde "más crece la llegada de personas en toda Europa".

Sin embargo, cabe señalar que en el último balance migratorio del Ministerio del Interior se refleja que las llegadas de migrantes a Baleares han descendido un 12,7% en la primera mitad del año, al pasar de poco más de 3.000 personas en 2025 a 2.631 en 2026. De hecho, la ruta que más ha crecido en España en este tiempo es la de Ceuta y Melilla, por donde habrían llegado casi 2.700 personas desde que empezó 2026, un 154,8% más. Por otra parte, la Organización Internacional de las Migraciones recoge que en la ruta de los Balcanes, entre enero y marzo, habrían sido transitada más de 15.500 personas, esto es un 87,8% más que en el mismo periodo de 2025.