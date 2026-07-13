Mallorca estrena una plataforma de realidad aumentada para visitar 50 monumentos y espacios patrimoniales

El Consell de Mallorca ha presentado este lunes el proyecto 'Mallorca Digitalizada y Realidad Aumentada', una iniciativa que permitirá recorrer medio centenar de recursos patrimoniales de la isla mediante experiencias inmersivas a través de una página web y una aplicación móvil geolocalizada.

La plataforma ofrece a los usuarios recreaciones históricas, contenidos interactivos e imágenes en 360 grados para conocer con mayor detalle algunos de los enclaves más emblemáticos de Mallorca, como la Catedral, el Castell de Bellver, Sa Dragonera o el Parque Nacional de Cabrera.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que esta herramienta supone un paso adelante para acercar el patrimonio de la isla tanto a residentes como a visitantes, incorporando la tecnología como un nuevo recurso para conocer la historia y la riqueza cultural de Mallorca.

El proyecto ha sido desarrollado durante dos años por un equipo de la Universitat de les Illes Balears (UIB) e integra más de 11.000 imágenes en 360 grados. El director de la iniciativa, Juan Antonio Montes de Oca, ha explicado que la plataforma permitirá realizar, por primera vez, un recorrido virtual por Cabrera o descubrir cómo era el Puig de Sa Morisca hace miles de años, además de ofrecer una nueva herramienta de divulgación para turistas y mallorquines.

La iniciativa ha contado con una inversión de 600.000 euros procedentes de fondos europeos y tiene como objetivo enriquecer la experiencia cultural de quienes visitan la isla, contribuir a la conservación del patrimonio y fomentar un modelo turístico más innovador y sostenible.