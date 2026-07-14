Estabilizado el incendio de Son Creus y extinguido el de Coll d'Honor (Bunyola)

El incendio forestal declarado este martes en el Coll d'Honor ha quedado extinguido a las 08.36 horas, mientras que el de Son Creus ha quedado estabilizado a las 08.30 horas.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en redes sociales, el de Son Creus ha afectado a 0,43 hectáreas de pinar y en éste están actuando 22 bomberos forestales, tres autobombas y tres agentes de Medio Ambiente. Está activo desde las 02.42 horas.

Por su parte, el de Coll d'Honor, que se ha declarado a las 08.20 horas, ha sido de pequeñas dimensiones y ha afectado a pinar.