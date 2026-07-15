El Govern abre este viernes la solicitud de las ayudas de 10.000 euros para jóvenes que compren su primera vivienda

El Govern abrirá este viernes, 17 de julio, el plazo para solicitar las nuevas ayudas de hasta 10.000 euros destinadas a facilitar la compra de vivienda habitual a jóvenes de hasta 40 años. La convocatoria, dotada con seis millones de euros, concederá las subvenciones por orden de entrada de las solicitudes hasta agotar el presupuesto.

Podrán acceder a estas ayudas las personas que acrediten al menos cinco años de residencia en Baleares y que hayan adquirido una vivienda habitual a partir del 1 de enero de este año, según ha explicado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante la presentación de la convocatoria este miércoles.

Para optar a la subvención, los ingresos de la unidad familiar no podrán superar los 54.600 euros anuales y el precio de la vivienda no podrá exceder los 382.000 euros, incluyendo las viviendas en construcción que ya cuenten con licencia. Además, el inmueble deberá destinarse a residencia habitual durante, al menos, los cinco años posteriores a la compra.

En los casos de cotitularidad, la ayuda se repartirá entre un máximo de dos compradores. El director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés, ha recordado que estas son algunas de las condiciones que deberán cumplir los solicitantes.

Además, la ayuda será compatible con la Hipoteca Joven y con otras bonificaciones fiscales, como la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, aunque deberá declararse en la declaración de la renta. Las solicitudes podrán presentarse tanto de forma telemática como presencial hasta el 31 de diciembre de 2027 o hasta que se agoten los fondos previstos para esta convocatoria.

El Govern negocia ampliar las ayudas al alquiler

Por otro lado, el Ejecutivo balear mantiene las negociaciones con el Ministerio para actualizar los límites de las ayudas al alquiler. El objetivo es elevar el precio máximo del alquiler subvencionable de 900 a 1.200 euros mensuales y, en el caso del alquiler de habitaciones, aumentar el umbral de 500 a 600 euros.

Según ha explicado el director general de Vivienda y Arquitectura, el Govern está elaborando la justificación técnica que respaldará esta petición, con la confianza de que el Ministerio la acepte.

El nuevo convenio podría entrar en vigor a finales de este año o a principios de 2027. En cualquier caso, las ayudas tendrán carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, por lo que también podrán beneficiarse de ellas los contratos de alquiler firmados durante este año.