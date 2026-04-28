Las medidas que caen tras el 'no' de Junts a la prórroga del decreto de alquileres

El Gobierno está a punto de enfrentarse a otra derrota parlamentaria. Esta vez, el real decreto-ley sobre alquileres, ya que Junts ha confirmado su 'no', por lo que el Ejecutivo no tiene mayoría para sacarlo adelante. Cabe destacar que este real decreto lo redactó el Ejecutivo a petición de Sumar y aparte del de las medidas por la guerra de Irán, que sí salió adelante.

La ley está en vigor desde que fue aprobada el pasado 20 de marzo por el Consejo de Ministros y publicada en el BOE, y los diputados de Sumar han hecho desde entonces un llamamiento a los inquilinos para que pidan a sus caseros la prórroga automática que recoge la medida.

Sin embargo, al real decreto-ley le queda por superar el escollo más importante: la votación en el Congreso, tal y como manda la Constitución. Un paso que no va a superar, en vista de la negativa del partido de Alberto Núñez Feijóo y el de Carles Puigdemont.

Las medidas que incluye el decreto y van a caer

El real decreto-ley incluye dos medidas: la prórroga extraordinaria de dos años de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual y la limitación extraordinaria de la actualización manual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda fijada en un 2%.

En el primer caso, para poder acogerse a esta medida, hay que cumplir varios requisitos: el contrato tiene que estar vigente en una situación de prórroga y que vaya a haber una prórroga obligatoria antes del 31 de diciembre de 2027. Esta prórroga no se aplica si el arrendador y el arrendatario acuerdan renovar el contrato o firman uno nuevo con una renta inferior a la que está en vigente.

En cuanto a la segunda medida, se refiere a que el incremento de la renta queda limitado a un máximo del 2% respecto a lo que el inquilino esté pagando en estos momentos.

¿Qué pasa si un alquiler ha sido prorrogado desde que se aprobó el real decreto-ley el pasado 20 de marzo? Sigue siendo válido y sigue protegido, ya que la caída de la medida afecta a nuevos casos, que no podrán acogerse a estos beneficios.

Desde Vox, PP y Junts niegan cualquier negociación con Sumar

Aunque el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy se ha mostrado optimista con conseguir la aprobación, e incluso ha instado al Gobierno a dar a Junts la gestión del IVA franquiciado desde los autónomos y bonificaciones a los caseros, lo cierto es que desde este partido niegan cualquier negociación con Sumar.

Vox, por su parte, dijo desde el primer momento que su voto iba a ser 'no', mientras que el PP también ha manifestado su rechazo, según la portavoz Ester Muñoz, porque las medidas "no funcionan" para paliar la crisis de vivienda y empeoran el panorama.

De hecho, según Muñoz, el problema de la vivienda está "mucho más enquistado hoy" que cuando llegó Pedro Sánchez al poder, y ha pedido al líder del Ejecutivo y a su Gobierno que hagan "autocrítica".