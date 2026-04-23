REUNIÓN COLECTIVOS ORRIOLS

Bunstinduy reclama a PP, Junts y Vox que faciliten la convalidación del decreto de prórroga de los alquileres

En concreto, el decreto ley establece una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual que venzan hasta el 31 de diciembre de 2027 por un máximo de dos años. También recoge una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda.

Amparo Sánchez

Valencia |

El Ministro ha estado acompañado por la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra.
El Ministro ha estado acompañado por la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra. | Compromís

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bunstinduy, ha reclamado a PP, VOX y Junts que voten a favor del decreto ley para prorrogar hasta dos años determinados contratos de vivienda habitual. Afirma que de no hacerlo estarán en riesgo cerca de 250.000 inquilinos en la Comunitat Valenciana y más de 2,5 millones de personas en toda España.

Según Bunstinduy algunos podrían ser expulsados de las viviendas mientras que otros podrían verse obligados a asumir subidas de hasta 600 euros en el caso de vivir en Valencia. Ha afirmado que el objetivo es que puedan seguir viviendo en sus casas, pagando religiosamente sus alquileres o de que les suban un 40, un 50, un 60% esas rentas.

Reitera que su voto será a favor o en contra no del gobierno si no de cientos de familias. Ha insistido en que los inquilinos votan todas las opciones políticas, viven en todas las comunidades autónomas y en todas las ciudades.

Reunión con presencia de Oltra

Unas valoraciones que el ministro ha realizado antes de reunirse con diferentes entidades en el barrio de Orriols y a la que también ha asistido la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana y candidata a la alcaldía de València, Mónica Oltra. El ministro Bustinduy, que forma parte de Sumar, ha calificado de “un honor” la vuelta de la exvicepresidenta a la primera línea política. Ha apuntado que Oltra conseguirá hacerse con la Alcaldía y ser alcaldesa.

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