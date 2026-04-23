Bunstinduy reclama a PP, Junts y Vox que faciliten la convalidación del decreto de prórroga de los alquileres

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bunstinduy, ha reclamado a PP, VOX y Junts que voten a favor del decreto ley para prorrogar hasta dos años determinados contratos de vivienda habitual. Afirma que de no hacerlo estarán en riesgo cerca de 250.000 inquilinos en la Comunitat Valenciana y más de 2,5 millones de personas en toda España.

Según Bunstinduy algunos podrían ser expulsados de las viviendas mientras que otros podrían verse obligados a asumir subidas de hasta 600 euros en el caso de vivir en Valencia. Ha afirmado que el objetivo es que puedan seguir viviendo en sus casas, pagando religiosamente sus alquileres o de que les suban un 40, un 50, un 60% esas rentas.

Reitera que su voto será a favor o en contra no del gobierno si no de cientos de familias. Ha insistido en que los inquilinos votan todas las opciones políticas, viven en todas las comunidades autónomas y en todas las ciudades.

Reunión con presencia de Oltra

Unas valoraciones que el ministro ha realizado antes de reunirse con diferentes entidades en el barrio de Orriols y a la que también ha asistido la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana y candidata a la alcaldía de València, Mónica Oltra. El ministro Bustinduy, que forma parte de Sumar, ha calificado de “un honor” la vuelta de la exvicepresidenta a la primera línea política. Ha apuntado que Oltra conseguirá hacerse con la Alcaldía y ser alcaldesa.