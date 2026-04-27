El Gobierno vuelve a alejar los presupuestos por la "incertidumbre" internacional: "No es posible saber las expectativas económicas"

El Gobierno ha vuelto a comentar que presentar los presupuestos generales del Estado es "difícil" debido a la "incertidumbre" por la guerra de Irán, que hace "imposible" saber cuáles son las expectativas económicas de España. Así se ha pronunciado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha indicado que es complicado presentar un cuadro marco que permita elaborar los presupuestos.

Según Bolaños, uno de los primeros pasos para poder elaborar la Ley General de Presupuestos del Estado es tener ese cuadro marco, pero ahora es "muy difícil poder tenerlo dada la incertidumbre que tenemos por el panorama geopolítico".

La guerra de Irán, en palabras del ministro, está en "una tregua frágil" y no permite vislumbrar un futuro claro. Por eso, Bolaños ha apuntado que ni para España ni para ningún otro país es "posible" saber cuáles son las expectativas en los próximos meses. Ahora, lo importante es "implementar, desarrollar las ayudas que ya hemos aprobado".

El Gobierno está en el paso previo

Por otro lado, el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también ha confirmado las palabras de Bolaños y ha confirmado que el Ejecutivo va a presentar en el Consejo de Ministros el Informe de Progreso Anual, pero sin las previsiones económicas, porque no hay "un escenario macroeconómico actualizado".

“Cuando tengamos un escenario macroeconómico actualizado y aterrizado en función de lo que prevemos que va a ser el resto del año, en base a este escenario presentaremos los Presupuestos", ha dicho Cuerpo en declaraciones a los medios durante la inauguración del Invest in Spain Summit.

Aunque ha asegurado que el Gobierno está "en el paso previo" y, en función de cómo evolucione el panorama "en los próximos meses" y si se reduce la incertidumbre, habrá opciones de presentar los presupuestos. "A partir de ahí tendremos la base", ha concluido.