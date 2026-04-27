Primer choque entre Mónica García y Emilio Delgado por el censo electoral que levanta ampollas en el partido: "Es un error monumental"

La primera muesca de tensión ya se ha hecho presente en Más Madrid en la pugna de cara a las primarias. El modelo de censo electoral ha provocado un choque entre la líder del partido, Mónica García, y el portavoz adjunto en la Asamblea, Emilio Delgado, evidenciando diferencias sobre quién debe votar en el proceso.

La discrepancia ha surgido en una conexión con la ministra de Sanidad desde Al Rojo Vivo, programa en el que en ese momento también participaba Emilio Delgado. Se produce apenas dos días después de que García anunciara su candidatura. El debate gira en torno a si el voto debe limitarse a los militantes o abrirse también a los inscritos que han participado en consultas anteriores.

García defiende que sean únicamente los militantes quienes decidan. "Las decisiones las toman los militantes de los partidos. Eso es normal", ha subrayado, reivindicando el papel de quienes participan activamente en la organización.

Frente a esta postura, Delgado apuesta por un modelo más amplio. El dirigente defiende que puedan votar todos aquellos inscritos que lo han hecho en los últimos años, apelando a un proceso "lo más participativo posible" que no limite el derecho al voto.

Diferencias entre militantes y simpatizantes

El origen del conflicto está en los estatutos aprobados en mayo de 2025, que establecen una diferencia clara entre militantes y simpatizantes. Según esta normativa, los militantes pueden votar en todos los procesos internos, mientras que los simpatizantes solo participan en determinadas primarias municipales. Esto deja fuera a estos últimos en el caso de las autonómicas.

Para ser considerado militante, además de inscribirse, es necesario participar en actividades del partido al menos tres veces al año, un requisito que desde la dirección consideran clave para garantizar la implicación real en el proyecto.

Desde el entorno del grupo parlamentario restan importancia al cambio y recuerdan que se aprobó "sin lío" hace un año. Defienden que la restricción busca evitar problemas en votaciones digitales y subrayan que el partido respalda mayoritariamente el modelo de García.

Sin embargo, el cruce público ha generado malestar interno. Algunas voces lo consideran una disputa innecesaria que recuerda a etapas pasadas de otras formaciones. "Espero que haya sido un error, un error monumental. Nos hace daño a todos", señalan fuentes del partido, que critican la exposición de las diferencias en público.