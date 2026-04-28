Yolanda Díaz llama a la movilización social si se tumba la prórroga de los alquileres: "Clamo a la ciudadanía a que se organice"

Esta tarde tendrá lugar en el Congreso la derogación, salvo sorpresa de última hora, del decreto impulsado por Sumar para prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo y 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

El decreto ley, que será defendido ante el pleno por el ministro Pablo Bustinduy, será previsiblemente rechazado por la mayoría que conforman el PP, Vox y Junts.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha llamado a la movilización social desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros si finalmente el Congreso tumba este real decreto.

Díaz ha advertido que el Ejecutivo "no será el responsable" de que el decreto no salga adelante, sino que será responsabilidad de aquellos que voten en contra del mismo. También ha afirmado que "aunque hay batallas que se pierden en las Cortes, están ganadas en la calle".

"Los derechos se ganan desde los Ejecutivos, desde los sindicatos, desde los colegios profesionales y desde la movilización. Por tanto, si deciden tumbar la norma, yo clamo a la ciudadanía a que se organice" ha añadido la ministra.

Junts votará en contra, mientras que el PNV se abstendrá

Maribel Vaquero, portavoz del PNV en el Congreso, ha anunciado que su grupo se abstendrá esta tarde en la votación en el pleno del real decreto ley sobre la prórroga de los contratos de alquiler. Ha explicado que esta decisión se debe a razones "formales y de fondo", ya que echan en falta un debate más amplio y profundo sobre la vivienda, un problema que considera grave.

"Necesitamos acuerdos a medio-largo plazo y planteamientos integrales en torno a la vivienda", apunta Vaquero. Por parte de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras ha anunciado que votarán en contra de este Real Decreto.