La exmujer de Koldo dice que no se reconoce en los whatsapps de las chistorras: "No recuerdo esos mensajes"

Patricia Uriz, la exmujer del ex asesor Koldo García, ha asegurado este jueves en el Tribunal Supremo que el PSOE era "muy rígido" con los reintegros de gastos de su entonces pareja y del exministro José Luis Ábalos. "Ferraz solo pagaba si existían los tickets y siempre reembolsaba en efectivo"

Uriz, investigada en la parte del caso Koldo que instruye la Audiencia Nacional, ha respondido únicamente al interrogatorio de la abogada de su expareja, que también es la suya, como ocurrió asimismo con el hermano del exasesor Joseba García.

Patricia Uriz ha llegado a declarar camuflada con gafas negras, peluca y un largo pañuelo negro tapándole el rostro, aunque finalmente ha comparecido a cara descubierta. Igual que en otras declaraciones, el tribunal ha permitido que las cámaras del circuito para la prensa no la enfoquen.

En su declaración, la mujer ha explicado que el PSOE solo reembolsaba los gastos del exministro y su exasesor si existían tickets y que, de hecho, en alguna ocasión que Koldo los perdió se quedó sin recuperar ese dinero.

"Ferraz solo pagaba bajo ticket. Era muy rígido. Me decía (Koldo) que si no había ticket ni intentara pasarlo", ha manifestado la testigo, cuya imagen no ha salido en pantalla tras acordarlo el tribunal a petición suya.

Ha explicado que a veces ayudaba a Koldo a hacer la hoja de excel para meter los gastos del PSOE, aunque no sabe qué cantidad era la que más tarde pagaba el partido. "No hacía control de lo que pagaba Ferraz. Yo creo que pagaba sobre lo que le presentaba Koldo pero no lo sé", ha señalado la testigo, que ha subrayado que Ferraz pagaba con "billetes de todo tipo" y "siempre fue en efectivo".

En este sentido, ha detallado que en ocasiones era ella misma quien recogía los sobres con dinero en efectivo en la sede socialista. "Había veces que recogía los sobres porque me llamaban y me decían que ya estaban preparados los del señor Ábalos y de Koldo. Si ellos no estaban, los podía recoger yo", ha explicado, añadiendo que acudía porque "no les gustaba tener dinero en el cajón".

Uriz ha relatado además que realizaba todo tipo de gestiones para Ábalos, ya que trabajaba en la secretaría del Ministerio, desde encargarse de regalos como flores o joyas para su mujer o sus amigas, hasta la compra de billetes para viajes de su familia.

También ha justificado el dinero guardado en un armero en su casa porque lo consideraba más seguro y ha asegurado que una parte era suyo, ahorrado por ella misma, lo que le llevó a llevar una doble contabilidad.

Preguntada por los mensajes en los que Koldo le hablaba de "2000 chistorras", ha asegurado no recordarlos: "Yo no recuerdo esos whatsapps y si tuviera mis dispositivos o una copia de ellos podría decir algo".

Claudio Rivas no contesta

Claudio Rivas, dueño de Villafuel, la empresa epicentro de la presunta trama de hidrocarburos que se investiga en la Audiencia Nacional, se ha negado a responder, por su condición de investigado en esa causa, a las partes en el juicio del Tribunal Supremo sobre presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia.

"No voy a contestar", se ha limitado a decir Rivas, en su citación como testigo, a las acusaciones y defensas, reiterando la misma respuesta ante todas las preguntas en el juicio en el que están acusados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.