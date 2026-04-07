El hermano de Koldo admite que que fue "dos veces a Ferraz" a recoger sobres con efectivo

Joseba García, hermano de Koldo García, ha reconocido en la parte final de su declaración ante el Tribunal Supremo (TS) que juzga el 'caso mascarillas' que recogió en dos ocasiones sobres con dinero en efectivo en la sede socialista de la calle Ferraz de Madrid.

Según ha explicado, al llegar a la entrada, le pidieron el DNI, pasó por el arco de seguridad y subió a otra planta para recoger los sobres que le entregó una persona que identificó con el nombre de Celia, que trabajaba en la Secretaría de Organización del partido. Uno de ellos se lo entregó después a la mujer de su hermano, Patricia Uriz.

"Ellos me decían dónde subir", ha relatado. "Subo. Ella me dice: aquí tienes el primero'. Entiendo que es dinero porque ella me dice que lo es, yo no abro sobres de otros. Creo que se lo di a Patricia. Uno de los sobres… Lo cerraron delante de mí".

Los sobres y la contabilidad de Koldo

La defensora de su hermano también le preguntó si conocía la mecánica de Koldo de repartir cantidades en tres sobres diferentes. Por una parte, guardaba los tickets; por otra, gastos del PSOE y, por último, destinaba otra parte a "gastos de Ábalos", a lo que respondió que "era una manera de llevar su contabilidad".

En la investigación del 'caso Koldo' que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional, el PSOE aportó los datos sobre el pago en metálico de los gastos de sus cargos y trabajadores, sosteniendo que todos ellos fueron legales.