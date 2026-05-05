Las penas a las que se exponen Ábalos, Koldo y Aldama tras el juicio: Anticorrupción se mantiene y el PP cambia su petición

La recta final del juicio por el caso de las mascarillas en el Tribunal Supremo deja ya claras las posiciones de las acusaciones y las posibles condenas a las que se enfrentan los principales implicados.

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido mantener intactas sus peticiones de pena para el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, mientras que el Partido Popular, al frente de la acusación popular, ha rebajado su solicitud para este último.

El Ministerio Público reclama 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Aldama por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. Según ha explicado el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, los cambios introducidos en su escrito de conclusiones son meramente formales y no alteran ni los delitos imputados ni las penas solicitadas.

Por su parte, el PP mantiene una línea más dura para el exministro y su exasesor, para quienes pide 30 años de cárcel, pero ha suavizado su postura respecto al empresario. La acusación popular ha reducido de siete a cinco años la pena solicitada para Aldama al considerar su colaboración con la justicia como un atenuante relevante.

El abogado del PP, Alberto Durán, ha subrayado que el empresario ha contribuido al esclarecimiento de los hechos, incluso facilitando información sobre otras actuaciones presuntamente delictivas relacionadas con adjudicaciones de obra pública. Esta cooperación, según la acusación, justifica la aplicación de la atenuante de confesión.

Frente a estas peticiones, la defensa de Aldama sostiene que la rebaja debería ser aún mayor y defiende que la pena no debería superar los dos años de prisión por delito.

Las defensas piden la absolución

En paralelo, las defensas de Ábalos y Koldo García mantienen su petición de absolución.

El desarrollo del juicio ha obligado además a retrasar su final. El Tribunal Supremo ha concedido a las defensas un día adicional para preparar sus informes finales tras los ajustes introducidos por la Fiscalía, aplazando la reanudación de la vista al próximo miércoles. Inicialmente, la Sala preveía dejar el caso visto para sentencia esta misma semana.

Con las posiciones ya fijadas, el proceso entra en su fase decisiva, a la espera de que el tribunal dicte una sentencia que determinará el futuro judicial de los tres acusados.