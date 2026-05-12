La llamativa disparidad de cuarentenas entre los países con casos sospechosos de hantavirus: EEUU admitirá una PCR negativa

La respuesta internacional ante los casos sospechosos de hantavirus está dejando una llamativa disparidad en los protocolos sanitarios. Mientras algunos países aplican cuarentenas estrictas siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), otros, como Estados Unidos (fuera de la OMS), optan por medidas mucho más flexibles, permitiendo incluso la vuelta a casa tras una PCR negativa.

En España ya se anunció que los casos sospechos de hantanavirus deberán permanecer en cuarentena 42 días. Hasta Estados Unidos han llegado 18 pasajeros del crucero, dos de los cuales serán ingresados en centros especializados: uno por presentar síntomas y otro por haber dado positivo, aunque de forma leve y a la espera de una segunda prueba que confirme el resultado. El resto, si dan negativo, podrán aislarse en sus domicilios sin necesidad de cuarentena obligatoria.

Protocolos dispares frente a la OMS

Las recomendaciones de la OMS establecen un seguimiento activo y cuarentena de 42 días para contener el virus. Sin embargo, Estados Unidos se ha alejado de estas directrices, trasladando a la mayoría de los pasajeros a un centro en Nebraska, pero sin imponer aislamiento obligatorio a quienes no presentan riesgo.

El contraste es notable con otros países. En Grecia, el único pasajero permanecerá 45 días en cuarentena hospitalaria, mientras que en Australia el aislamiento se prolongará durante al menos tres semanas en un centro especializado.

Reino Unido ha optado por un modelo mixto: los afectados pasarán 72 horas en el hospital y posteriormente continuarán la cuarentena en sus domicilios. Por su parte, Francia ha endurecido sus medidas y exige 15 días de cuarentena hospitalaria tanto para pasajeros como para sus contactos estrechos.

Europa también muestra diferencias

En Países Bajos, el enfoque es más laxo, permitiendo cuarentenas domiciliarias con la posibilidad de salir a pasear siempre que se mantengan medidas como el uso de mascarilla y la distancia social.

Esta diversidad de criterios refleja la falta de una respuesta homogénea ante una amenaza sanitaria global, en el que cada país adapta las recomendaciones internacionales a su propia evaluación del riesgo y capacidad sanitaria.