Antonio Caño afirma que el PSOE no es un partido democrático: "Lo es en su formulación, pero no opera como tal"

El batacazo electoral sufrido por el PSOE en las elecciones al Parlamento de Andalucía, que han firmado el peor resultado de su historia con apenas 28 escaños, han agitado la política nacional. Con el avance del Partido Popular andaluz, liderado por Juanma Moreno, los críticos analizan también la formación liderada por Pedro Sánchez. En este contexto, Antonio Caño, ex director del periódico El País, ha puesto el foco sobre el funcionamiento interno de los socialistas tras la caída andaluza cuestionando, además, la capacidad actual de liderazgo.

Durante su intervención en la tertulia de Más de Uno, programa de Onda Cero presentado por Carlos Alsina, ha calificado la situación actual del PSOE como una "anomalía que cuestiona todo lo demás". El periodista, además, ha sido contundente, y ha asegurado que el PSOE "no funciona ni actúa como un partido democrático". Según Caño, la organización de izquierdas se encuentra "bajo un poder absoluto y bajo un régimen absolutista en el interior del partido" ya que los dirigentes asumen de manera unánime que Pedro Sánchez es la única opción posible para España. "Su formulación se presenta públicamente como un partido democrático, pero no opera en su interior como tal, porque está cerrado el debate interno", ha asegurado Caño.

Liderazgo frente a un partido "no democrático"

Las afirmaciones de Antonio Caño en la tertulia de Más de Uno han expuesto una respuesta inmediata por parte de Carlos Alsina, quien ha salido del paso asegurando que, a su juicio, el PSOE "sí es un partido democrático". Alsina ha matizado añadiendo que otra cosa es que la formación socialista "sea un partido que está enfermo". Carlos Alsina, sobre este tema, ha añadido además que muchos dirigentes "están más parados o callados que otra cosa".