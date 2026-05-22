Elige tu equipo de España en el Mundial 2026

Estamos a pocos días de conocer los 26 convocados por Luis de la Fuente para representar a la selección española en el Mundial y, aunque el seleccionador siempre ha tenido claro cuál su bloque y quiénes forman parte de él, existen algunas dudas con futbolistas que no tienen asegurada su presencia y podrían entrar en una lista que se conocerá el próximo lunes.

Las lesiones se han convertido en un quebradero de cabeza para De la Fuente en los últimos meses, afectando a jugadores importantes del bloque que logró levantar la Eurocopa en 2024.

Dos de los futbolistas más importantes de ese equipo, Rodri y Carvajal, sufrieron graves lesiones de rodilla pocos meses después. La presencia de el del Manchester City está asegurada, pero el lateral del Real Madrid no estará entre los convocados para el Mundial, igual que tampoco lo estará el capitán de aquel equipo: Álvaro Morata.

¿Qué porteros te llevas al Mundial 2026?

El debate en la portería ha sido uno de los que más horas de tertulia ha rellenado en los últimos meses. Unai Simón, David Raya y Alex Remiro han sido los tres porteros de De la Fuente desde que llegó al banquillo de la selección, pero la irrupción de Joan García ha hecho que muchos le coloquen como uno de los candidatos a ocupar la portería de España.

El seleccionador parece tener claro que Unai Simón es su portero titular, pero no nos podemos olvidar tampoco de David Raya, campeón de la Premier con el Arsenal y que en unos días disputará ante el PSG la final de la Champions.

Ambos parecen tener asegurada su presencia, pero ¿quién será el tercero en discordia?

¿Qué defensas te llevas al Mundial 2026?

El bloque en defensa también parece estar bastante claro para De la Fuente, aunque aún podría haber alguna sorpresa. No hay dudas en que Marcos Llorente y Pedro Porro serán los elegidos para el lateral derecho y en que Marc Cucurella y Alex Grimaldo, los elegidos para el izquierdo.

Más dudas hay en el centro de la defensa, donde el nivel de algunos futbolistas ha dejado mucho que desear durante la temporada. Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Dean Huijsen parecen fijos en la convocatoria, pero ¿quién será el cuarto central?

En este sentido De la Fuente cuenta con múltiples alternativas, algunas de ellas muy polivalentes que podrían ocupar varios puestos. Es el caso de Eric García y Marc Pubill, los dos grandes favoritos para estar en la convocatoria. El del Barça, además de central, podría ser lateral derecho o, incluso, centrocampista; mientras que el del Atlético de Madrid también podría jugar en el lateral derecho.

Ambos se perdieron por lesión la convocatoria de marzo en la que sí estuvo Cristian Mosquera. El central del Arsenal es otra de las opciones para, al igual de Jon Martín, una de las grandes irrupciones de la Real Sociedad campeona de Copa del Rey en los últimos meses.

En la prelista también hay nombres como el de Pau Torres, campeón de la Europa League con el Aston Villa, o Robin Le Normand, titular en la pasada Eurocopa y que cuenta con la total confianza del seleccionador.

¿Qué centro del campo te llevas al Mundial 2026?

El centro del campo es una de las zonas donde más dudas puede tener De la Fuente. La irregularidad de Rodri hace que su nivel sea una incógnita aunque haya terminado bien la temporada, todo lo contrario que Zubimendi, que en las últimas semanas se ha ido cayendo del once titular de Arteta.

Fabián, Pedri y Dani Olmo también son fijos para De la Fuente, al igual que un Mikel Merino que no ha contado con minutos en los últimos meses por lesión, aunque estará disponible para el Mundial.

Otros dos futbolistas que parecen tener asegurada su presencia son Gavi y Baena, especialmente tras la lesión de Fermín. El del Barça ha logrado recuperarse tras varias temporadas complicadas con problemas físicos y acabar bien la temporada, mientras que el del Atlético de Madrid no ha mostrado su mejor versión este curso, pero es muy del gusto del seleccionador.

Son varias las opciones que seguro rondan la cabeza de De la Fuente para completar el centro del campo. Pablo Fornals es una de ellas, después de haber formado parte de las últimas convocatorias aprovechando las bajas en esa línea.

También surgen los nombres de Aleix García, al que hemos visto en varias ocasiones con la selección, y Carlos Soler, una de las novedades en la última lista de marzo y que ha sido importante en el final de temporada de la Real Sociedad.

Otro de los hombres que estaba llamado a formar parte de esta lista es Pablo Barrios, pero los problemas físicos que ha arrastrado durante la segunda mitad de la temporada hacen que haya perdido opciones para formar parte de la convocatoria definitiva de De la Fuente.

¿Qué delanteros te llevas al Mundial 2026?

La delantera es uno de los quebraderos de cabeza que más problemas está dando a De la Fuente. Las lesiones de Lamine Yamal y Nico Williams preocupan en el cuerpo técnico de España, aunque los dos estarán entre los 26 convocados a pesar de que no estarán disponibles para los primeros partidos.

Más claro parece estar quién será el 9 de España en este Mundial. Mikel Oyarzabal ha ganado enteros para ser el delantero titular de España, mientras que Ferran Torres y Borja Iglesias serán las alternativas, pudiendo el culé además partir desde la banda.

Así las cosas, las dudas de De la Fuente pueden llegar en elegir a los hombres que podrían dar la alternativa a Lamine Yamal y Nico Williams en las bandas, y en este sentido surgen varios nombres. Uno de los favoritos es Víctor Muñoz, que aunque ha jugado en banda izquierda con Osasuna, podría partir de ambos costados. Fue la gran sorpresa de la convocatoria de marzo y dejó muy buenas sensaciones.

El de Alberto Moleiro es otro de los nombres que más fuerza ha ganado en los últimos meses tras su buenas actuaciones con el Villarreal, al igual que el de Yeremy Pino, que a pesar de no haber vivido su mejor temporada en su primer año en el Crystal Palace, es de la total confianza de De la Fuente.

Aquí surgen también los nombres de otras opciones que han sido utilizadas por el técnico esta temporada como Jorge de Frutos o Jesús Rodríguez, y el de otro extremo que ha entrado en la prelista y podría dar la sorpresa: Ansu Fati.