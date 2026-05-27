Onda Cero Podcast estrena la serie ‘Expedientes del más allá’, con Lorenzo Fernández Bueno

Onda Cero Podcast amplía su catálogo de ficción y misterio con el estreno de ‘Expedientes del más allá’, una nueva serie sonora creada y dirigida por Lorenzo Fernández Bueno, voz de referencia del fenómeno paranormal en España y conductor junto a Laura Falcó del exitoso programa de Onda Cero ‘El colegio invisible’.

La producción, con guiones del propio Lorenzo Fernández y Josep Guijarro, propone un viaje inmersivo a través de algunos de los expedientes más desconcertantes relacionados con casas encantadas, psicofonías, desapariciones, rituales y fenómenos inexplicables.

Cada episodio reconstruye, con una cuidada ambientación sonora y dramatizaciones originales, casos reales que forman parte de la historia del misterio en nuestro país.

Entre los primeros episodios destacan investigaciones como ‘Los fantasmas de piedra’, centrado en el legendario caso de las caras de Bélmez, considerado uno de los fenómenos paranormales más relevantes y longevos de la historia reciente española. El episodio aborda las investigaciones realizadas durante décadas, las psicofonías registradas y el impacto social y mediático que rodeó el caso.

La serie también explora historias como ‘La casa de la marquesa’, un inquietante relato ambientado en Albacete que conecta rituales extraños, espionaje durante la Guerra Civil y el célebre caso UMMO con uno de los sucesos más oscuros protagonizados por la marquesa Ruiz de Lihory.

En otro de los capítulos, ‘El poltergeist de los abogados’, Lorenzo Fernández reconstruye los extraños fenómenos registrados en un bufete madrileño a finales de los años noventa tras la trágica muerte del hijo del propietario del inmueble.

La producción incluye además episodios como ‘El hospital de la muerte’, ambientado en un antiguo hospital para tuberculosos oculto en Sierra Espuña, donde investigadores de lo paranormal registraron audios y vídeos difíciles de explicar; o ‘El pueblo maldito’, que traslada al oyente hasta La Mussara, en Tarragona, un enclave marcado por desapariciones y extraños rituales que ha alimentado durante décadas las leyendas más oscuras.

La serie, cuya primera temporada incluye seis episodios, culmina con historias estremecedoras como 'La sombra del cuchillo', basada en un caso ocurrido en Calahorra tras la realización de una ouija y protagonizado por una adolescente acosada por supuestas entidades sombrías.

Con dirección de Lorenzo Fernández Bueno y guiones firmados junto a Josep Guijarro, ‘Expedientes del más allá’ apuesta por una narrativa cinematográfica y un diseño sonoro envolvente a cargo de Nerio Gutiérrez Estudio. La serie cuenta además con la participación de investigadores, periodistas, testigos y especialistas vinculados al universo de ‘El colegio invisible’.

Con este estreno, Onda Cero Podcast refuerza su apuesta por los contenidos originales y por formatos capaces de conectar con nuevas audiencias a través del suspense, la investigación y el relato documental sonoro.