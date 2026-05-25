El podcast documental ‘La Provincia 53’ de Onda Cero, Premio Saliou Traoré por su reflexión sobre el Sáhara Occidental

El podcast documental La Provincia 53, de Onda Cero, ha sido galardonado con el VIII Premio Saliou Traoré de periodismo en español sobre África, concedido por Casa África y la Agencia EFE. El jurado ha reconocido la “altísima calidad” de este trabajo sonoro y su capacidad para invitar a la reflexión sobre los vínculos históricos entre España y el Sáhara Occidental.

La serie, compuesta por 15 episodios y estrenada en 2025, recorre la historia de la presencia española en el territorio saharaui desde la colonización en el siglo XIX hasta la retirada española tras la Marcha Verde de 1975. Según sus autores, se trata de un trabajo “para recordar y reivindicar los vínculos que unen a los pueblos saharaui y español, unidos por casi un siglo de historia y convivencia”.

Escrito, dirigido y realizado por Jorge Abad, subdirector de Más de uno, el pódcast cuenta con la narración de Carlos Alsina y la producción de María Jesús Moreno. En él participan una veintena de expertos, historiadores, militares y testigos directos de los acontecimientos.

El fallo del jurado se ha dado a conocer coincidiendo con el Día de África, que se celebra cada 25 de mayo. Entre los aspectos destacados del trabajo figuran su “impresionante” valor documental, la oportunidad de su publicación en el 50 aniversario de la Marcha Verde y el tratamiento riguroso y reflexivo del conflicto saharaui.

El director general de Casa África, José Segura, ha calificado el trabajo de “excepcional” y “muy oportuno”, mientras que el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, ha subrayado que el podcast “apela a una responsabilidad histórica” y crea “vínculos” entre los pueblos saharaui y español.

Por su parte, el periodista Nicolás Castellano ha destacado “el trabajo histórico brutal” del guion y el “impresionante” nivel de documentación, mientras que Felipe Sahagún, consejero editorial de El Mundo y profesor de Relaciones Internacionales en la UCM, ha definido la serie como “un ejercicio de memoria y de periodismo que incomoda porque pone el foco donde debe”.

El Premio Saliou Traoré, dotado con 5.000 euros y una estatuilla de la artista María de Frutos, reconoce cada año trabajos periodísticos que ofrecen una mirada rigurosa sobre la realidad africana. Lleva el nombre del histórico corresponsal senegalés de EFE fallecido en Dakar en 2018.