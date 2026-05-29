El sur empresarial reivindica su peso económico en Madrid durante la VII edición de los Premios PEC

Más de 300 presidentes y directivos de empresas se han dado cita este jueves en Madrid en la VII edición de los Premios Empresariales del Sur de España (PEC), organizados por el Círculo de Empresarios del Sur de España (CESUR), una gala que ha servido para reivindicar la contribución económica y empresarial de Andalucía y Extremadura al conjunto del país.

El auditorio de Mutua Madrileña acogió la entrega de unos galardones que reconocen la trayectoria, la innovación y la proyección nacional e internacional de empresas, directivos y personalidades vinculadas al sur de España.

En esta edición, la compañía andaluza MIGASA ha sido distinguida como Mejor Empresa Embajadora del Sur de España. El premio fue recogido por su presidente, Antonio Gallego. Por su parte, Antonio Gómez-Guillamón, fundador y consejero delegado de AERTEC, recibió el reconocimiento como Mejor Directivo Embajador del Sur de España.

Airbus fue galardonada como la Empresa que más apuesta por el Sur de España, mientras que la firma extremeña La Casa de las Carcasas obtuvo el premio a la Mejor Iniciativa Emprendedora. La deportista onubense Carolina Marín completó la lista de premiados al ser reconocida como Mejor Embajadora Universal del Sur de España.

La gala, presentada por la periodista Sandra Golpe, reunió a representantes del tejido empresarial, institucional y cultural. Entre las autoridades encargadas de entregar los galardones estuvieron el presidente del Senado, Pedro Rollán; el vicepresidente de la Junta de Extremadura, Abel Bautista; y la consejera andaluza de Empleo en funciones, Rocío Blanco.

Durante el acto, el presidente de CESUR, José Manuel González, destacó que los premios buscan "mostrar la fuerza y el empuje del tejido empresarial del sur de España a todo el territorio nacional".

Los Premios PEC se han consolidado en los últimos años como uno de los principales reconocimientos empresariales del sur del país. Entre los galardonados en ediciones anteriores figuran compañías como Cosentino, Telefónica, Heineken, Atlantic Copper o González Byass, además de personalidades como Antonio Banderas, Carlos Herrera, Raphael, Felipe González o José Manuel Calderón.

CESUR agrupa actualmente a más de 260 empresas andaluzas y extremeñas y se define como la mayor asociación empresarial de España por número de socios. Según la organización, sus empresas asociadas representan un volumen de facturación agregado superior a los 60.000 millones de euros.