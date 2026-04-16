Barcelona acogerá un encuentro internacional sobre derechos digitales con expertos globales en privacidad y ética

Barcelona se convertirá los próximos 13 y 14 de mayo en el epicentro del debate global sobre derechos digitales con la celebración del I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales. El evento, impulsado por el Gobierno de España y Mobile World Capital Barcelona, reunirá en la Llotja de Mar a representantes institucionales, expertos internacionales, académicos, empresas y organizaciones sociales para analizar los principales desafíos de la era digital.

La cita, enmarcada en el Observatorio de Derechos Digitales, nace con el objetivo de promover una digitalización más justa, segura y centrada en las personas. Según el director general de Red.es, Jesús Herrero, el encuentro pretende “visibilizar y divulgar los derechos digitales de forma accesible para toda la ciudadanía”, subrayando la importancia del compromiso conjunto entre instituciones y sociedad.

Entre los ponentes confirmados figuran nombres destacados del ámbito tecnológico y académico como Yael Eisenstat, experta en políticas tecnológicas y exdirectiva de Facebook; Carl Öhman, investigador del Oxford Internet Institute especializado en gobernanza de la inteligencia artificial; y la filósofa Carissa Véliz, referente en ética digital y privacidad. A ellos se suman el activista Cory Doctorow, el pensador Daniel Innerarity o la asesora de inteligencia artificial del Gobierno, Erika Von Holstein.

El encuentro llega en un contexto en el que, según el Eurobarómetro de 2025, un 40% de la ciudadanía aún desconoce que sus derechos fundamentales deben protegerse también en el entorno digital. Ante esta realidad, el evento busca reforzar la confianza en la innovación tecnológica y fomentar una mayor concienciación social.

El programa se estructurará en torno a cinco grandes ejes: la protección de menores en internet, la libertad de expresión y la lucha contra la desinformación, la ciberseguridad y la soberanía tecnológica, la identidad y la privacidad digital, y los impactos éticos y laborales de la inteligencia artificial.

Además de las ponencias y mesas redondas, el congreso incluirá actividades abiertas al público, como talleres y paneles prácticos, con el objetivo de acercar estos debates a la ciudadanía.

El CEO de Mobile World Capital Barcelona, Francesc Fajula, ha destacado que la ciudad “lidera, una vez más, el debate global sobre tecnología”, mientras que la portavoz del Observatorio de Derechos Digitales, Luisa Alli, ha subrayado que los derechos digitales deben situarse “como una prioridad democrática y social”.

Con esta iniciativa, España aspira a situarse en el centro del debate internacional sobre la gobernanza de Internet y la protección de los derechos en el entorno digital.