La defensa de Aldama avisa: "Se conocerá la suerte del señor Torres y de la señora Armengol"

La defensa del empresario Víctor de Aldama ha reivindicado la veracidad de todas las acusaciones del empresario y para ello ha señalado que ya se conoce la suerte de Ábalos, Koldo y Santos Cerdán, y ha apuntado a dos nombres. "Próximamente en la causa especial se conocerá la suerte del señor Torres y de la señora Armengol", ha afirmado su abogado, José Antonio Choclán.

Durante su intervención, Choclán ha subrayado que el devenir judicial de otros implicados ya es conocido. "La suerte del señor Ábalos y de don Koldo García ya se conoce. La suerte de Santos Cerdán también se conoce", ha señalado, para insistir en que las investigaciones continúan abiertas en otras piezas.

El letrado ha defendido con firmeza el valor de la colaboración de Aldama, al que ha presentado como un actor clave para destapar la supuesta red. Ha calificado su testimonio de "fundamental" y ha asegurado que permitió acreditar el pago de comisiones al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García en el marco de contratos de mascarillas durante la pandemia.

Aldama, que se enfrenta a una petición de siete años de cárcel por parte de la Fiscalía —y a cerca de cinco por parte de las acusaciones populares—, decidió colaborar con la Justicia mientras se encontraba en prisión preventiva por otra causa relacionada con un fraude en hidrocarburos que sigue investigándose en la Audiencia Nacional.

El abogado ha denunciado que las acciones legales emprendidas por miembros del Gobierno y del PSOE contra su cliente responden a una "represalia" destinada a "desincentivar" futuras colaboraciones. "Ha reconocido ser un instrumento para financiar personal o incluso orgánicamente al PSOE y a miembros del Gobierno", ha afirmado, señalando que parte de las comisiones se habrían destinado a un sistema de donaciones.

Choclán ha insistido además en que Aldama no fue el líder de la supuesta organización, sino "un instrumento" dentro de una estructura que, según su tesis, ya operaba desde años antes. Su papel, ha explicado, resultaba "interesante" por sus contactos internacionales, especialmente en México y Venezuela.

Contexto previo de Torres y Armengol

En el caso del actual ministro de Política Territorial, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló que, cuando era presidente de Canarias, se interesó por pagos pendientes a la empresa Soluciones de Gestión, relacionada con Aldama, adjudicataria de contratos de mascarillas durante la pandemia por más de 12 millones de euros. Según los investigadores, Torres llegó a escribir a Koldo García para interesarse por estos abonos. El ministro compareció y negó todas estas acusaciones.

Por su parte, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha sido señalada en la comisión de investigación del Senado por sus contactos con Aldama en el contexto de la pandemia. La expresidenta balear ha negado cualquier irregularidad y ha defendido que no mantiene relación con el empresario. "No mentí, dije lo que recordaba", aseguró, insistiendo en que no está implicada en ningún caso de corrupción y que no ha sido investigada.