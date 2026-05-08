Primer caso sospechoso de Hantavirus en España: una mujer ingresada en Alicante con "síntomas compatibles"

Según las últimas informaciones a cargo del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, una mujer de 32 años ha sido trasladada a un hospital de Alicante por tener síntomas compatibles con hantavirus tras compartir espacio en un vuelo con una de las pasajeras del crucero 'MV Hondius' que falleció posteriormente en un hospital en Johannesburgo, Sudáfrica.

Se trata del primer caso sospechoso de hantavirus, sin contar el de la azafata del mismo vuelo que ha acabado dando negativo, por contacto fuera del barco.

"Síntomas compatibles"

Como ha confirmado Padilla ante los medios, "la persona ha referido síntomas compatibles, principalmente relacionados con tos, pero bienestar general, mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante. De manera inmediata, nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Salud Pública de España y, en coordinación con la Consejería de Sanidad, se ha procedido a su traslado preventivo y seguro a un hospital", ha señalado Padilla.

La mujer que ahora se encuentra aislada viajaba dos filas por detrás de la mujer holandesa que acabó falleciendo en Sudáfrica. Según ha informado el secretario de Estado de Sanidad, ha sido aislada en el hospital de Alicante; se está a la espera del primer resultado de la PCR, que llegará en las próximas 24 horas. En caso de ser negativa, si los síntomas persisten, se repetirá la PCR en las siguientes 48 horas. Si no tiene síntomas, se trasladaría al Hospital Gómez Ulla.

En el caso de la azafata de la aerolínea KLM, había estado también en contacto en Johannesburgo con la pasajera del crucero, de 69 años, quien era la esposa del primer fallecido en el buque. Después de las pruebas, se ha determinado que es negativa en hantavirus.

Javier Padilla ha añadido en la rueda de prensa que Sanidad está intentando contactar con otra persona procedente de Sudáfrica y que viajó en ese vuelo de KLM, "estuvo una semana en Barcelona" y "ha vuelto a Sudáfrica".