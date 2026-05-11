Mónica García califica de "éxito" el operativo del MV Hondius: "El mundo nos está mirando y agradeciendo nuestra labor"

Mónica García ha comparecido junto a Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres desde el puerto canario de Granadilla de Abona, donde se encuentra el crucero MV Hondius con los casos de hantavirus. La ministra de Sanidad ha confirmado que a lo largo del día se conocerá el resultado de las PCR realizadas a las españoles que viajaron en el buque y permanecen en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, además de afirmar que este mismo lunes concluirá el operativo que concierne al barco.

"Las personas en el Gómez Ulla se encuentran bien. Desde Sanidad tendrán una reunión con ellos y se les ha hecho una PCR que a lo largo del día tendremos el resultado", ha detallado García, que ha añadido que ya se han hecho las labores de repostaje del barco y que un vuelo se llevará esta tarde a 22 ciudadanos: "Ahora mismo, hay 54 personas en el buque, desembarcarán 22 y los otros partirán hacia Países Bajos".

Una vez que el buque zarpe, que será antes de las 19:00 horas de este lunes (horario peninsular) y el avión que lleva a los 22 viajeros vuele a su destino, se iniciarán los trabajos de desinfección del puerto, como manda el protocolo sanitario. Además, la ministra no ha querido entrar en la polémica tras las críticas del Gobierno canario por el desembarco del crucero en el puerto: "No vamos a entrar en polémicas, el Gobierno de España está a trabajar, a que este operativo salga bien. Desde el primer momento, el mundo nos está mirando y agradeciendo nuestra labor".

Por qué las PCR se realizan después a los viajeros

Sobre el momento de realizar las PCR a los viajeros, Mónica García contesta que se han realizado en los respectivos países de los viajeros por lo que marcan los protocolos. "Nos ceñimos a la evidencia científica y a los protocolos. A las personas con síntomas les hicieron pruebas en Cabo Verde, al resto indicaba el protocolo que, una vez que llegaran, en sus países y en función de sus protocolos, se hicieran las pruebas pertinentes. Cada país tiene su capacidad".

En este sentido, Mónica García destaca que hay 23 países involucrados y las labores de rastreo con contactos estrechos se están realizando de manera impecable: "No solamente con los casos, sino con todos y cada uno de los contactos que hubo de ese vuelo de Johannesburgo a Países Bajos. Esto da cuenta de la monitorización que estamos haciendo y que es un éxito del multilateralismo".

"No pondría en duda la capacidad de las encuestas epidemiológicas, la evaluación que se ha hecho. El periodo de latencia del hantavirus es de 42 días y a lo largo de esos días pueden aparecer síntomas. En función de los días, nos encontramos con personas presenten síntomas", ha dicho Mónica García, que defiende que por ello se toman los mecanismos necesarios para tratar a todas esas personas que sean contactos estrechos: "Hablo de que es un éxito el operativo, poder conocer los contactos estrechos. Que aparezcan positivos es parte del desarrollo de la enfermedad, es un buque que lleva muchas semanas en marcha y por eso vamos a tener a las personas en cuarentena durante 42 días".