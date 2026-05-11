Un epidemiólogo asegura que "es altamente probable" que haya una segunda ola de positivos de hantavirus

La crisis sanitaria provocada por el brote de hantavirus parece que no ha terminado. Aunque los pasajeros del MV Hondius ya han sido repatriados a sus respectivos países, dos de ellos han dado positivo: una pasajera francesa durante el vuelo de vuelta a su país y otro que han confirmado las autoridades de Estados Unidos.

Así las cosas, el epidemiólogo Daniel López ha señalado en los informativos de Antena 3 que es "altamente probable" que haya una segunda ola de positivos por hantavirus. A su juicio, que haya habido un segundo caso entre los repatriados muestra que el período de incubación es "largo" y no hay que olvidar que son personas que estuvieron expuestas a personas contagiadas.

Por eso, López ha remarcado la "absoluta necesidad" de la cuarentena y que el hecho de que no hayan tenido síntomas hasta ahora no es sinónimo de que no vayan a desarrollar la enfermedad. "Esto subraya que hay que mantener en observación y contención a las personas evacuadas", ha añadido.

Niega una sobreactuación y defiende el operativo

Aun así, no cree que estos dos positivos afecten al procedimiento de evacuación porque los profesionales han tomado medidas de seguridad -mascarillas, equipos de protección...-. Además, ha valorado de manera positiva la operación, que ha estado "muy bien diseñada" entre Sanidad, Protección Civil, Marina Mercante, Protección Civil Europea y la OMS. "Se ha procedido como debía procederse", ha sentenciado.

El epidemiólogo ha negado que haya habido una "sobreactuación", porque era lo que había que hacer "para un brote de esta naturaleza", ya que era primordial evitar el contacto con la población civil y que los pasajeros fueran repatriados a sus respectivos países. Y ha señalado que ahora hay que centrarse "en la observación, la cuarentena y el rastreo".

"Había que mandar un mensaje de tranquilidad a la población", ha indicado el experto, que ha aprovechado para cargar contra el presidente de Canarias, Fernando Clavijo,por intentar "boicotear" la operación al afirmar que las ratas podían nadar. "Ha sido muy desafortunado", ha lamentado.

Los españoles se encuentran en buen estado

La ministra de Sanidad, Mónica García, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han comparecido desde el puerto canario de Granadilla de Abona para informar de que los españoles en cuarentena "se encuentran bien" y para defender el operativo: "Desde el primer momento, el mundo nos está mirando y agradeciendo nuestra labor".