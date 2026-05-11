Muere de un infarto un guardia civil durante el operativo por la llegada del MV Hondius en Tenerife

Un agente de la Guardia Civil falleció este domingo de un infarto a los 62 años durante el operativo por la llegada del buque afectado por el brote de hantavirus, el MV Hondius, al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife.

El guardia civil, destinado en la plana mayor de la Comandancia de Tenerife, se encontraba de reserva en el puesto de mando operativo y sufrió un infarto. Pese a los esfuerzos de reanimación durante 40 minutos, no pudieron salvar su vida, según ha informado Jucil en un mensaje en la red social X.

"Otro compañero que pierde la vida en acto de servicio. Otra familia destrozada", ha lamentado la asociación profesional en la publicación.

Condolencias institucionales

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha trasladado su pésame a la familia y amigos del agente. "Muy tristes por el fallecimiento de un agente en la tarde-noche de ayer, tras sufrir un infarto. El guardia civil participaba en el operativo de Granadilla", ha recordado también a través de X.