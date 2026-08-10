Más de 10.000 reservas hechas para los cuatro puntos de observación del eclipse

El Gobierno de Aragón ha activado el dispositivo especial del eclipse, además de poner en marcha los cuatro puntos oficiales de observación. El de Javalambre, con un aforo menor, supera ya el 90% de las inscripciones completas, mientras que Calamocha, Épila y MotorLand-Aragón completan hasta las 10.000 reservas ya realizadas, con tiempo todavía para que la cifra se incremente hasta alcanzar, según las mejores previsiones, las 15.000.

Este lunes se ha desplazado hasta Épila el director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, donde ha explicado el dispositivo de seguridad que se llevará a cabo. El objetivo es que los que decidan desplazarse para observar el eclipse lo hagan con total garantía de seguridad, pero existen otros factores. Las altas temperaturas y el elevado riesgo de incendios pueden suponer un problema, por lo que el Ejecutivo quiere concentrar en estos espacios al mayor número gente posible para minimizar la presión sobre estas zonas no acostumbradas a grandes aglomeraciones.

Cuenta con un parking, zona de acampada y de sombra, además de espacios personales y divulgativos para disfrutar tanto del eclipse como, por ejemplo, de charlas científicas para entender mejor este fenómeno. Además, contarán con pantallas de gran tamaño para seguir la programación especial, el eclipse en directo e incluso un sistema específico para que personas con discapacidad visual puedan también disfrutarlo.

Bomberos, Protección Civil, Policía Local y Nacional, Guardia Civil o Cruz Roja, entre otros, velarán por el bienestar de los presentes, en un dispositivo que superará las 2.000 personas este miércoles.