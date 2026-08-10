La reflexión de Pérez-Reverte sobre el futuro de Europa: "Presenciar el final de Occidente es un espectáculo muy interesante"

Hay frases que funcionan como titulares antes incluso de ser pronunciadas. Arturo Pérez-Reverte ha dejado una de esas reflexiones: observa el presente europeo con la sensación de que algunas de las estructuras que parecían permanentes están entrando en una etapa de transformación profunda. No habla necesariamente de un derrumbe inmediato, sino de un proceso histórico cuyo desenlace, según su propia mirada, puede tardar décadas.

El escritor ha abordado estas cuestiones en una conversación con La Nación. A sus 74 años, Pérez-Reverte reconoce que el paso del tiempo le ha llevado a desconfiar de las certezas absolutas y a mirar con mayor curiosidad las contradicciones del mundo que le rodea.

Su reflexión adquiere especial interés porque llega de alguien que durante más de dos décadas ejerció como reportero de guerra y que posteriormente ha convertido la historia, la política, la violencia y la condición humana en algunos de los grandes ejes de su obra.

Una mirada marcada por el paso del tiempo

Pérez-Reverte sitúa parte de su análisis en su propia biografía. Nació en 1951 y creció en un contexto social muy diferente al actual. Sus referencias familiares pertenecían todavía al siglo XIX, una distancia histórica que, en su opinión, permite comprender mejor hasta qué punto pueden cambiar las sociedades en apenas unas generaciones.

El escritor explica que la edad le ha hecho perder certezas que en su juventud consideraba prácticamente inamovibles. En lugar de interpretar esa evolución como una derrota, la presenta como una fuente de conocimiento y como uno de los motivos por los que continúa escribiendo ficción.

"Cuando era joven, tenía un montón de certezas", señala en el encuentro. Ahora, explica, predominan las dudas y las preguntas. Esa transformación personal sirve como punto de partida para una reflexión mucho más amplia sobre Europa. La idea central es que una civilización no permanece estática. Las sociedades cambian, desaparecen determinadas costumbres y aparecen otras, mientras instituciones y valores que parecían consolidados pueden perder peso.

"El final de Occidente" que describe Pérez-Reverte

La expresión más llamativa de su intervención es también la que ha generado mayor repercusión. Pérez-Reverte sostiene que está contemplando la desaparición progresiva de un mundo que considera propio. "No sé qué me queda de vida, 5 o 6 años, como mucho", afirma en la conversación, antes de explicar que observar la transformación de Occidente le resulta especialmente interesante.

Su planteamiento no equivale a anunciar un colapso inmediato de Europa. De hecho, el propio escritor apunta a un horizonte temporal mucho más amplio y habla de un proceso que podría prolongarse durante un siglo.

La clave de su razonamiento está, por tanto, en la palabra "final": no necesariamente como sinónimo de desaparición física, sino como el cierre progresivo de una determinada etapa histórica y cultural.

Es una distinción importante porque permite situar sus palabras dentro de un debate mucho más amplio sobre el futuro del continente.