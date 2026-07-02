Rescatan a un superviviente de los terremotos en Venezuela tras ocho días bajo los escombros

Un superviviente de los terremotos en Venezuela ha sido rescatado en la mañana de este jueves, tras haber permanecido ocho días bajo los escombros de un edificio situado en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas del país.

La corresponsal de Onda Cero en Venezuela, Gabriela González, afirmaba que finalmente ha podido ser trasladado en una ambulancia a un centro de salud. La operación de rescate ha concluido con el rescate de Hernán Gil, un venezolano que lleva más de una semana sepultado bajo los escombros de un edificio.

Gabriela González afirmaba para Onda Cero que "hay que recordar que pasó ocho días sin comida, encerrado en un espacio muy pequeño" y que ahora tendrá que "ser revisado por el equipo médico".

Un portavoz de la Cruz Roja de Costa Rica aseguraba durante el operativo a EFE que "se encuentra en un paso subterráneo en una caseta de seguridad con 140 toneladas de escombros encima. Hoy se ha replanteado la estrategia y se está buscando un nuevo acceso".

Una ambulancia y un equipo médico esperaban la tarde del martes delante del edificio medio en ruinas donde se encuentra Gil y donde era portero, un puesto que heredó de su padre, según relatan los vecinos.

"El problema -para sacarlo- es por la seguridad de él, Hernán está en el sótano, hay mucha carga de materiales, es una operación muy sensible por eso", dijo a EFE durante la mañana uno de los 64 rescatistas portugueses que formaron parte de este complicado operativo.

González comentaba que, después de efectuar su rescate, los equipos encargados de Estados Unidos, México, Portugal, Cruz Roja de Costa Rica y Venezuela, se han hecho una foto grupal con la bandera de Venezuela, y que de alguna manera "agradecen a los venezolanos la oportunidad de que ellos pudieran rescatar a este venezolano", lo que considera "un mensaje y una buena noticia que necesita el pueblo venezolano después de ser duramente golpeado por estos terremotos".