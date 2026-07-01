El número de muertos españoles en el terremoto de Venezuela asciende a 26

El número de muertos españoles por el doble terremoto de Venezuela ha ascendido a 26, según ha avanzado este miércoles el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien ha cifrado en 150 los españoles desaparecidos y en 12 los que permanecen bajo los escombros del seísmo.

Albares ha dado a conocer estos datos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde ha acudido a primera hora de la mañana junto a la reina Letizia para despedir al equipo médico de emergencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que se desplegará en Venezuela para unirse a los rescatistas españoles que se encuentran ya allí para atender a los afectados por los terremotos.

La reina ha deseado a los integrantes del equipo médico que les vaya "lo mejor posible teniendo en cuenta la dureza y las dificultades esperables" y ha destacado la respuesta "efectiva" de la cooperación y la ayuda humanitaria españolas.

Más ayuda para Venezuela

El jefe de la diplomacia española ha resaltado la ayuda humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y del hospital de campaña 'Start', que se va a desplegar en Venezuela. En concreto, el equipo que viaja al país latinoamericano lo componen, según ha detallado, "90 personas en dos rotaciones distintas", que "van a poder ofrecer al pueblo hermano de Venezuela todo tipo de asistencia".

Además, ha anunciado que el Gobierno de España va a realizar una nueva contribución de apoyo a Venezuela de 300.000 euros "para trasladar material de refugio que, en estos momentos, es "muy necesario para las personas que han perdido sus casas".

Las autoridades de Venezuela precisaron que son 1.943 las víctimas mortales, 10.571 las personas heridas y 15.866 las familias damnificadas por el doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que registró el pasado miércoles el centro de la costa venezolana y sus posteriores réplicas.

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