Un grave incendio deja varios muertos y heridos en Amberes (Bélgica)

Varias personas han fallecido en un incendio provocado en la octava planta de un edificio de la ciudad de Amberes, en Bélgica. El edificio es uno de los más altos del municipio y cuenta con diez pisos. En él viven aproximadamente 200 personas, aunque la mayoría han sido evacuadas. Ahora, los bomberos continúan con las labores de extinción.

Los bomberos aún no precisan del número de fallecidos o heridos, solo informan que el fuego comenzó por causas que aún se desconocen y que está siendo complicado extinguirlo. No obstante, los vecinos hablan de obras en el tejado. Las autoridades reconocen que no saben cuánta gente puede haber dentro.

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