La trama Plus Ultra habló de "hacer un Kitchen Gabinet" para frenar la investigación judicial

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sugiere en un nuevo informe que la trama Plus Ultra, por la que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado, pudo haber tenido influencia en las diligencias que se abrieron en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid en mayo de 2021 para investigar la concesión de la ayuda a la aerolínea.

Así lo sostiene Europa Press, que asegura que en el documento consta que el abogado Miguel Palomero indicó al accionista de Plus Ultra Rodolfo Reyes que preguntaría "cómo es la juez del 15", Esperanza Collazos, y que "la fiscal jefa es amiga y hay que cortar esto".

En la conversación entre Reyes y Palomero, este último le indica que al día siguiente va a preguntar para que le digan "de la juez del 15, cómo es", porque "la instrucción es muy importante", y subraya que "la fiscal jefa es amiga" y que "hay que cortar esto".

"Absolutamente", le responde Reyes, según el citado informe de la UDEF, que añade que el accionista de Plus Ultra le dice que hable con Julio Martínez (presidente de la aerolínea) para cortarlo. "Hay que hacer un Kitchen Gabinet", zanja Palomero.

Hay que hacer un Kitchen Gabinet

En julio de 2021, la Fiscalía Provincial de Madrid solicitó el levantamiento de la medida cautelar que mantenía el bloqueo de los 34 millones de la ayuda y el rescate se completó apenas un mes después, apunta la UDEF. Pasada una semana de esto, el amigo de Zapatero (Julio Martínez Martínez) envió una noticia en la que "se alude al reciente nombramiento de Julián Mateos como director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas", el órgano de la SEPI que se encargó de gestionar el rescate, señala.

"Tras el reenvío de la noticia, a los pocos minutos, Reyes le pregunta a Martínez Martínez si lo conoce y en el siguiente mensaje Reyes dice: '10k done'. Lo anterior pone de manifiesto la confirmación de un pago por importe de 10.000 euros", concluye la Policía.

Conversación entre Reyes y Martínez Sola

Los agentes de la UDEF también analizaron conversaciones fechadas el 11 de febrero de 2021 entre Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola aludiendo a una comida en la que intervendría Julio Martínez Martínez, al que consideraban como el contacto para acceder a Zapatero y para "conseguir negocios".

"Refieren que la comida ha ido bien y que Julio Martínez Martínez les habría conseguido, con el favor de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, seis vuelos autorizados sin nota diplomática", señala el texto. La indicación era que Plus Ultra los pidiera directamente al INAC venezolano y que tenía que decir que "están autorizados por Vicepresidencia".

"Meterle chola al Zapa"

Asimismo, la UDEF recoge conversaciones de directivos de Plus Ultra que indican que los próximos pasos pasan por apurar o presionar a Zapatero para agilizar el rescate de la aerolínea en plena pandemia y lo hizo en los términos "meterle chola al Zapa", para que Julio Martínez Martínez, "cabeza visible de la red de influencia", agilizara la tramitación con la SEPI.

"Hoy hablaremos con el tocayo. Igual hay que ver cuando nos contacte el SEPI para ir conversando y aclarando dudas, pero con el tocayo tenemos que hacer que eso pase rápido", debido a la delicada situación económica de la empresa.

El hombre de confianza de Zapatero en Venezuela

También incluye la UDEF en su informe un mensaje de Martínez Sola con Reyes, a quien le dice haber tenido una "conversación satisfactoria" con Manuel Fajardo, hombre de confianza de Zapatero en Venezuela.

Martínez Sola le asegura a Rodolfo Reyes que se ha sorprendido por la rapidez de los acontecimientos y que incluso ha tenido que cambiar la foto de su perfil en la que sale con unos tirantes españoles, ya que le va a llamar directamente Zapatero.

"Que me llama Zapatero. He tenido que cambiar mi foto de perfil. Jajajaja. Los tirantes españoles Jajajaja", dice. La conversación entre ambos finaliza indicándole Rodolfo Reyes: "Ya vi que estás muy corporativo en tu foto de perfil", a lo que Martínez Sola le responde: "Pondré la de mr bean. Es igual a Zapatero", en referencia al actor británico Rowan Atkinson.