Zapatero reclama al juez que pida a EEUU información sobre el acceso al móvil de un exdirectivo de Plus Ultra

La defensa del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido "esclarecer las circunstancias" en las que Estados Unidos accedió a las comunicaciones del accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, que han sido claves para la imputación del exlíder socialista en la Audiencia Nacional.

"Dudas razonables"

El abogado de Zapatero, Víctor Moreno Catena, ha planteado en un escrito, al que ha tenido acceso EFE este miércoles, "dudas razonables" sobre la autenticidad de las comunicaciones, la obtención, volcado, custodia o acceso a las mismas, así como respecto al intercambio de esa información entre los órganos policiales, "sin intervención judicial conocida".

Razón por la que ha solicitado al juez José Luis Calama, instructor del caso Plus Ultra, que amplíe la solicitud de cooperación jurídica internacional a las autoridades estadounidenses cursada esta semana para que autorizasen el uso de esas comunicaciones como "medio de prueba en el proceso penal español" y no solo como medio de investigación en fase de instrucción.

El juez, que se adelantaba así ante posibles peticiones de nulidades de las defensas, dio este paso para garantizar la "eficacia" de estas comunicaciones en un eventual juicio.

"Graves dificultades" sobre las condiciones para el ejercicio del derecho de defensa

La defensa de Zapatero pone encima de la mesa las "legítimas dudas y graves dificultades sobre las condiciones para el ejercicio del derecho de defensa", cuando "no se ha proporcionado prácticamente información" sobre la actuación policial que derivó en la obtención de las comunicaciones del empresario venezolano.

Sus mensajes de WhatsApp fueron aportados por la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el pasado mes de marzo, cinco años después de que esta agencia gubernamental estadounidense los obtuviese, en 2021, en una intervención "inicialmente orientada a contrabando".

El auto del juez aludía a que la HSI consideró que este material podía "tener relevancia" para la investigación española sobre el caso Plus Ultra, si bien la defensa subraya que no tiene "documentación e información al respecto que pueda contrastar".

Por ello, reclama que el juez solicite a EEUU la "concreta resolución judicial" o la autorización administrativa que "amparó" la incautación, clonado, extracción y análisis del móvil de Rodolfo Reyes, y en qué procedimiento abierto contra él se encuadró.

También los informes y actas de la agencia HSI, perteneciente al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés (Inmigration and Costumes Enforcement), sobre la extracción telefónica y la autoridad que haya practicado la intervención.

Conocer la cadena de custodia

Quiere saber asimismo la defensa de Zapatero el alcance de la extracción -total, parcial, física, remota...-, o qué mecanismos de verificación de la integridad de la información se utilizaron.

En su escrito, solicita también conocer el modo de preservación de la información obtenida y la cadena de custodia hasta la entrega de las comunicaciones a la Policía española, la forma y fecha de entrega o las autorizaciones del órgano competente de EEUU que hayan permitido remitirla a la UDEF y su alcance para utilizarla en investigaciones.

El nombre de Rodolfo Reyes aparece en numerosas ocasiones en el sumario de la causa en la que está investigado el expresidente del Gobierno, sobre todo en las gestiones que directivos de la aerolínea habrían realizado para lograr el préstamo público de 53 millones de euros conseguido en 2021.

Reyes fue quien habría instado a "tocar puertas" para conseguir ayudas, y sugirió "pedir ayuda a Zapatero". También es suya la frase "Si bro. Nuestro pana Zapatero detrás", que obra en el sumario del caso.