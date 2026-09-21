Las principales cadenas de televisión de EE.UU. retiran la cobertura de Trump tras el veto a tres medios

Continúa la polémica entre Donald Trump y los medios de comunicación. Días después de que el presidente de Estados Unidos vetara el acceso a la Casa Blanca a las cadenas CNN, MS NOW y Politico, ha llegado la respuesta de las televisiones del país.

Y es que este lunes, las principales cadenas televisivas de Estados Unidos han anunciado que van a suspender con efecto inmediato la cobertura de las actividades del presidente Donald Trump.

En este caso, ABC, CBS, Fox News y NBC han acordado retirar la cobertura de los eventos presidenciales en solidaridad con la suspensión que sufre la CNN. Estas cuatro cadenas, junto a la mencionada, comparten la responsabilidad de ofrecer imágenes a todo el mundo de todos los encuentros del presidente.

Trump niega cualquier ataque a la prensa

A pesar de haber anunciado el veto a los tres medios, Trump ha asegurado en un mensaje en su red Truth Social que "la Casa Blanca no está emprendiendo un ataque contra la prensa libre".

No obstante, el presidente ha defendido la medida afirmando luchar contra las 'fake news'. "Está emprendiendo un ataque contra las 'fake news', un fenómeno que ha crecido como un cáncer en nuestro querido Estados Unidos de América", ha añadido.

Las televisiones demandan la decisión de Trump

Los medios afectados por el veto, CNN, MS NOW y Politico, han presentado este lunes una demanda contra el mandatario ante un juez federal en el Tribunal de Distrito de Washington D.C.

La demanda podría dar lugar a audiencias y alegatos legales por parte de la administración esta misma semana, según han informado los medios afectados en un comunicado conjunto. Y es que los periodistas de estos medios se vieron afectados la semana pasada tras la retirada de sus pases de prensa y la suspensión de entrada al recinto presidencial.

"Esta mañana, notificamos al Gobierno que presentamos una demanda hoy mismo para proteger nuestros derechos de la Primera Enmienda y defender el principio de que el Gobierno no decide qué informa o publica la prensa", han explicado los medios en el escrito.

Además, los medios van a solicitar al tribunal que les restablezca el acceso a la Casa Blanca lo antes posible y presentarán una petición separada para solicitar una orden de emergencia que se mantenga vigente mientras se desarrolla el litigio.