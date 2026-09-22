La delegación de Cuba abandona la cumbre de la ONU tras las amenazas de Trump: "Es un Estado fallido"

La Asamblea General de la ONU ha dejado una de las imágenes de la jornada después de que la delegación de Cuba haya abandonado este martes la sala donde se estaba produciendo la cumbre.

La decisión ha llegado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que Cuba es "un estado absolutamente fallido", afirmando que el régimen comunista "acabará cayendo".

"Es un Estado que ha fracasado por completo. Está fracasando como nunca antes y acabará cayendo", ha declarado Trump durante su intervención en la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

Tras estas declaraciones, toda la delegación cubana, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, se ha levantó y se ha marchado del pleno, una imagen que ha dado la vuelta al mundo y que se ha difundido por redes sociales.

Un cambio de rumbo en Cuba

El mandatario estadounidense ha afirmado durante su intervención que su Administración "busca un cambio fundamental en Cuba". "Mi administración también busca un cambio fundamental en la situación de Cuba, donde el régimen comunista se encuentra bajo una gran presión, la mayor a la que jamás haya estado sometido", ha afirmado.

Según las palabras del presidente, esta transformación está siendo liderada por su secretario de Estado, Marco Rubio. Asimismo, Trump ha aprovechado para acusar al Gobierno cubano de ser un "régimen comunista" y de mantener vínculos con grupos radicales de izquierda y organizaciones comunistas en su país como el Partido Comunista de Estados Unidos, el grupo Antifa, que designó como una organización terrorista, y el partido de los Socialistas Democráticos de América, la formación del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Por último, Donald Trump ha concluido su discurso asegurando que el comunismo "jamás" llegará a Estados Unidos. "El comunismo nunca llegará a Estados Unidos, pero la libertad llegará a Cuba", ha subrayado.

Lo cierto es que desde su regreso a la presidencia, Trump ha impulsado una campaña de presión política y económica contra Cuba con el objetivo de asfixiar financieramente al Gobierno de Díaz-Canel y forzar un cambio lo antes posible. Por ello, este es un movimiento más para tensar la cuerda y lograr su propósito fijado en 2025.