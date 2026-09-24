Netanyahu es recibido entre abucheos en la ONU y carga contra quienes abandonan el pleno: "Si hay más cobardes morales..."

El discurso del primer ministro israelí en la Asamblea General de la ONU ha estado marcado por la polémica y el rechazo de multitud de representantes. Tras subirse a la tribuna para comenzar su intervención, el presidente ha sido recibido con abucheos y el abandono de decenas de personas de la sala.

Tanto es así que el presidente de la sesión se ha visto obligado a pedir orden ante el ruido generado antes de que tomara la palabra. El abandono de los delegados ha dejado amplias zonas de la sala vacías durante uno de los discursos más esperados.

Una vez finalizado el escándalo, Benjamin Netanyahu ha cargado fuertemente contra aquellos que habían dejado la sala. "Si hay más cobardes morales que se quieran ir de la sala, que lo hagan ahora", ha declarado antes de comenzar su discurso.

Netanyahu defiende el ataque a Irán

Durante su intervención, uno de los temas tratados ha sido el ataque a Irán. Según ha explicado el primer ministro israelí, la ofensiva "fue una de las decisiones más fáciles que he tenido que tomar nunca".

"Al defenderse, Israel también está defendiendo a muchos de los países cuyos delegados acaban de abandonar esta sala", ha subrayado. "De hecho, quiero que sepan que muchos de sus líderes incluso nos dan las gracias en privado por haber eliminado las armas nucleares de Irán".

Además, el presidente israelí ha apuntado que la destrucción de las instalaciones nucleares de Irán fue difícil pero, de no haberlo hecho, "todos estaríamos muertos".

Rechazo a las acusaciones de genocidio

Las acusaciones a Israel sobre un presunto genocidio en Palestina han provocado que Benjamin Netanyahu salga públicamente a defenderse este jueves. Según ha apuntado, acusar a Israel de haber cometido un genocidio en Gaza "es la mayor mentira del siglo", tras mencionar haber permitido la entrada de vacunas o de alimento a la población ocupada de Gaza.

"¿Es esto un genocidio? Por supuesto que no. Es lo opuesto a un genocidio", ha añadido el mandatario.