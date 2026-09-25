ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU

Detienen a Susan Sarandon durante una protesta contra Netanyahu y propalestina en Nueva York

En la protesta, también han sido detenidas la actriz Hannah Einbinder, conocida por la serie de HBO 'Hacks', y la candidata demócrata para la Cámara de Representantes de EEUU, Darializa Avila-Chevalier, respaldada por el alcalde, Zohran Mamdani.

Netanyahu es recibido entre abucheos en la ONU y carga contra quienes abandonan el pleno: "Si hay más cobardes morales..."

ondacero.es | Agencias

Madrid |

La actriz Susan Sarandon durante la protesta propalestina y contra Netanyahu en Nueva York
Vídeo: Reuters | Reuters

La policía de Nueva York detuvo este jueves a las actrices Susan Sarandon y Hannah Einbinder durante una protesta en contra del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su intervención en la Asamblea General de la ONU.

En fotografías difundidas en redes sociales, se puede ver a Einbinder (conocida por la serie de HBO 'Hacks'), siendo esposada por la policía de la ciudad (NYPD), mientras que Sarandon aparece siendo arrestada por varios agentes.

En la manifestación, una de las convocadas para el día de hoy contra Netanyahu, la policía también detuvo a Darializa Avila-Chevalier, candidata demócrata para la Cámara de Representantes de EE.UU. y respaldada por el alcalde, Zohran Mamdani, según The New York Post.

El periódico destaca que, mientras era detenida y trasladada a un autobús de la NYPD, se pudo ver a la política gritar: "¡Palestina libre!".

También se encontraban en la protesta la actriz Cynthia Nixon, reconocida por interpretar a Miranda en 'Sexo en Nueva York', y Brad Lander, excontralor de la ciudad.

La protesta estuvo organizada por la organización Jewish Voice for Peace y es una de las concentraciones previstas para hoy en favor de Palestina y contra la participación de Netanyahu en la ONU.

Esta tarde tendrá lugar otra manifestación, convocada por Palestinian Youth Movement, que partirá desde Bryant Park, en el centro de Manhattan, y llegará hasta las inmediaciones de la ONU.

Pese a las diversas manifestaciones, Netanyahu tomó la palabra en la Asamblea General, donde cargó contra Mamdani, al que calificó como un "antisemita" que "elogia a criminales condenados por apoyar a Hamás".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid