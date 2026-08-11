Tres historias para empezar el día: Colombia busca entre los escombros a supervivientes del terremoto en el Chocó

Así resume Miguel Ondarreta las principales noticias del día:

En el panorama internacional, Colombia busca desesperadamente a supervivientes entre los escombros tras sufrir un intenso terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en la región del Chocó. El devastador seísmo, que ha golpeado con dureza al turístico Eje cafetero, deja al menos 132 fallecidos, cientos de heridos, decenas de edificios colapsados e infraestructuras severamente dañadas, obligando al cierre de los aeropuertos de la zona. Por el momento, el Ministerio de Asuntos

Exteriores no tiene constancia de ciudadanos españoles afectados. En su tercer día de mandato, el presidente Abelardo de la Espriella ha declarado la emergencia nacional y se ha puesto al frente de la catástrofe desplazándose a la región más castigada para afrontar su primera gran crisis de Gobierno.

En el plano nacional y migratorio, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado la fijación de un mando único y la habilitación de un centro de internamiento para todos los inmigrantes ante una situación que califica de insostenible, con miles de personas sin alojamiento ni asistencia en las calles. Mientras el ministro Ángel Víctor Torres anuncia más medios para atender a los 1.400 menores filiados (fijando como prioridad, aunque compleja, la reunificación familiar), diez comunidades autónomas han confirmado su asistencia a la reunión del jueves para evaluar los traslados a la península.

Ante una agenda institucional en la que hoy desembarca el ministro Albares y mañana la ministra Robles, Defensa e Interior han decidido suspender de forma preventiva los permisos de militares y guardias civiles ante el riesgo inminente de nuevas avalanchas en el perímetro fronterizo.

Por último, en la vertiente de los incendios forestales, la situación empeora gravemente en el sur de la península tras superar el fuego de Niebla (Huelva) la capacidad de extinción de los brigadistas: suma ya más de 20.000 hectáreas calcinadas, se extiende a la provincia de Sevilla y mantiene a cerca de 700 vecinos fuera de sus casas. Aunque la jornada deja signos de alivio con la estabilización del incendio de Tírig en Castellón y la favorable evolución en Navas de San Antonio (Segovia), la preocupación se traslada ahora a Aragón. Un nuevo incendio en las Peñas de Riglos (Huesca), cuya densa masa forestal dificulta enormemente las labores de control, ha obligado a activar urgentemente a la UME.