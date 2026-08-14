El eclipse termina con susto en el mar: rescatados siete piragüistas que navegaban a oscuras y varias personas cuyos barcos se hundieron

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado este miércoles, 12 de agosto de 2026, a siete personas que navegaban en piragua sin iluminación en aguas de Menorca durante el eclipse solar.

Según ha informado el Instituto Armado, los agentes acompañaron y auxiliaron a los ocupantes hasta el puerto de Mahón. Las piraguas fueron escoltadas desde la isla del Aire hasta el puerto para evitar que pudieran ser abordadas por otros medios náuticos.

Dos embarcaciones más en Mallorca

El dispositivo especial desplegado con motivo del eclipse también tuvo que intervenir en aguas de Mallorca, donde la Guardia Civil auxilió a los ocupantes de dos embarcaciones que terminaron hundiéndose.

La primera era una lancha recreativa en la que viajaban cinco personas, entre ellas dos menores. Se encontraban a unas dos millas de la costa, frente a Cala Pi.

Tras recibir el aviso, agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) que estaban por la zona se desplazaron rápidamente hasta el lugar. Allí rescataron a los ocupantes y los trasladaron a tierra, sin que se registraran víctimas ni heridos.

Por otro lado, otra embarcación, de 12 metros de eslora, sufrió un incendio en la misma zona. Hasta el lugar acudieron efectivos del Servicio Marítimo y del GEAS. Sus cuatro tripulantes fueron recogidos de inmediato por otras embarcaciones que se encontraban en las proximidades. En este caso, tampoco hubo víctimas ni heridos.

Rescates en la sierra de Guadarrama

Los efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil rescataron también durante la noche del miércoles a cuatro personas en las inmediaciones de la Bola del Mundo y Siete Picos, en la sierra de Guadarrama. Los rescatados se encontraban en zonas de alta montaña de la Comunidad de Madrid para observar el eclipse solar total.

Según ha informado el Instituto Armado, dos personas se perdieron cuando se encontraban en el tercero de los Siete Picos. Ambas fueron localizadas y trasladadas en buenas condiciones de salud.

Además, una mujer de 56 años sufrió una lipotimia en las inmediaciones de la Bola del Mundo, mientras que un hombre presentó síntomas de mareo que estuvieron próximos al desvanecimiento.