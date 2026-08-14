Tres pacientes acuden a hospitales en Extremadura con alteraciones visuales tras el eclipse

Los servicios de urgencias del Servicio Extremeño de Salud (SES) tuvieron que atender a tres pacientes por alteraciones visuales presuntamente relacionadas con la observación del eclipse solar en la región sin que ninguno de ellos precisase ingreso hospitalario en el momento de la asistencia.

Dos de los casos fueron atendidos en hospitales de Badajoz y uno en el Hospital de Mérida, según la Consejería de Salud de la Junta de Extremadura.

Por su parte, Emergencias y el Plan de Lucha contras Los Incendios Forestales de Extremadura (INFOEX) no registraron ninguna incidencia por el eclipse.